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Матч Кубка лиги Арсенал – Ливерпуль перенесен из-за вспышки коронавируса у гостей

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Матч состоится 20 января

Матч Кубка лиги Арсенал – Ливерпуль перенесен из-за вспышки коронавируса у гостей

Liverpool

Новина українською

Английская футбольная лига объявила о переносе первого полуфинального матча Кубка английской лиги "Арсенал" – "Ливерпуль", запланированного на 6 января.

Причина – серьезная вспышка коронавируса среди игроков и тренеров мерсисайдцев. Решение было принято после запроса "Ливерпуля".

Из-за переноса второй полуфинальный матч противостояния стал первым, он пройдет 13 января, как и было запланировано. Первый матч полуфинала, который должен был пройти завтра, стал вторым и состоится 20 января.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ливерпуль
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Комментарии (1)
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zafo80
05.01.2022 в 16:24
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Myshko (Kyiv)
05.01.2022 в 15:47
Переклад гугл транслейтом це просто жесть
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