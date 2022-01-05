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Матч Кубка лиги Арсенал – Ливерпуль перенесен из-за вспышки коронавируса у гостей
Матч состоится 20 января
Liverpool
Английская футбольная лига объявила о переносе первого полуфинального матча Кубка английской лиги "Арсенал" – "Ливерпуль", запланированного на 6 января.
Причина – серьезная вспышка коронавируса среди игроков и тренеров мерсисайдцев. Решение было принято после запроса "Ливерпуля".
Из-за переноса второй полуфинальный матч противостояния стал первым, он пройдет 13 января, как и было запланировано. Первый матч полуфинала, который должен был пройти завтра, стал вторым и состоится 20 января.
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