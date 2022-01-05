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Невеш и Камара попали на радары Манчестер Юнайтед

Англия
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Манкунианцы продолжают искать усиление в линию полузащиты

Невеш и Камара попали на радары Манчестер Юнайтед

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Вулверхэмптона" Рубену Невешу и хавбеку "Марселя" Бубакару Камара, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" планирует покупку во время летнего трансферного окна, но готов оформить трансфер раньше, если один из игроков будет доступен в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что в хавбеке "Марселя" также заинтересованы "Ньюкасл" и "Рома".

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В статье: Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед
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