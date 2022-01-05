Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Невеш и Камара попали на радары Манчестер Юнайтед
Манкунианцы продолжают искать усиление в линию полузащиты
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Вулверхэмптона" Рубену Невешу и хавбеку "Марселя" Бубакару Камара, сообщает Sky Sports.
По информации источника, "Манчестер Юнайтед" планирует покупку во время летнего трансферного окна, но готов оформить трансфер раньше, если один из игроков будет доступен в зимнее трансферное окно.
Отмечается, что в хавбеке "Марселя" также заинтересованы "Ньюкасл" и "Рома".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Та самая ночь, когда Брайант улетел в космос и выбил 81 очко против Торонто
- Стали известны подробности смерти врача Динамо
- Лучший футболист Египта уже 8 лет живет в эмиграции. Он стал изгоем, поддержав исламистов
- Миколенко: Когда переход в Эвертон был согласован, я сел в машину и минут 30 плакал
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...