Невеш и Камара попали на радары Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Вулверхэмптона" Рубену Невешу и хавбеку "Марселя" Бубакару Камара, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" планирует покупку во время летнего трансферного окна, но готов оформить трансфер раньше, если один из игроков будет доступен в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что в хавбеке "Марселя" также заинтересованы "Ньюкасл" и "Рома".