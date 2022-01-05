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СМИ: Роналду спровоцировал раскол в раздевалке Манчестер Юнайтед

Англия
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(2 голосов)

Британские таблоиды пишут, что в раздевалке Юнайтед не все в порядке

СМИ: Роналду спровоцировал раскол в раздевалке Манчестер Юнайтед

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "МЮ" Криштиану Роналду стал катализатором недовольства игроков команды, а в раздевалке "Юнайтед" нарастает напряжение, сообщает британский таблоид Daily Express.

Источник утверждает, что некоторые игрока, (в частности, Харри Магуайр, Эдинсон Кавани и Мэйсон Гринвуд) недовольны тем, что Роналду получает много игрового времени.

Также некоторые футболисты обвиняют португальца в том, что его выступления в СМИ и соцсетях негативно влияют на атмосферу в команде.

Кроме того, часть игроков недовольна тем, что Роналду оказывает, пользуясь своим авторитетом, влияние на португалоязычных футболистов "МЮ".

Также после проигранного матча АПЛ "Вулверхэмптону"(0:1) защитник "Юнайтед" Люк Шоу отметил, что команде не хватает сплочённости.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
Daily Express

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Комментарии (2)
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Tenma7 (Чернигов)
05.01.2022 в 19:58
Пох на Роналду, но Макгвайер молчал бы, через раз гол привозит
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usovvictor (Kharkov)
05.01.2022 в 19:44
...наверно надо взяться за ум, негоже самоутверждаться вне команды. Честно сказать ждал, видно назрело после Сульшера...
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0


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