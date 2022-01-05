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СМИ: Роналду спровоцировал раскол в раздевалке Манчестер Юнайтед
Британские таблоиды пишут, что в раздевалке Юнайтед не все в порядке
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "
Источник утверждает, что некоторые игрока, (в частности, Харри Магуайр, Эдинсон Кавани и Мэйсон Гринвуд) недовольны тем, что Роналду получает много игрового времени.
Также некоторые футболисты обвиняют португальца в том, что его выступления в СМИ и соцсетях негативно влияют на атмосферу в команде.
Кроме того, часть игроков недовольна тем, что Роналду оказывает, пользуясь своим авторитетом, влияние на португалоязычных футболистов "МЮ".
Также после проигранного матча АПЛ "Вулверхэмптону"(0:1) защитник "Юнайтед" Люк Шоу отметил, что команде не хватает сплочённости.
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