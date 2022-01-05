СМИ: Роналду спровоцировал раскол в раздевалке Манчестер Юнайтед

Форвард " МЮ " Криштиану Роналду стал катализатором недовольства игроков команды, а в раздевалке "Юнайтед" нарастает напряжение, сообщает британский таблоид Daily Express.

Источник утверждает, что некоторые игрока, (в частности, Харри Магуайр, Эдинсон Кавани и Мэйсон Гринвуд) недовольны тем, что Роналду получает много игрового времени.

Также некоторые футболисты обвиняют португальца в том, что его выступления в СМИ и соцсетях негативно влияют на атмосферу в команде.

Кроме того, часть игроков недовольна тем, что Роналду оказывает, пользуясь своим авторитетом, влияние на португалоязычных футболистов "МЮ".

Также после проигранного матча АПЛ "Вулверхэмптону"(0:1) защитник "Юнайтед" Люк Шоу отметил, что команде не хватает сплочённости.