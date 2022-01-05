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КЛ. Челси - Тоттенхэм 2:0. Классические шпоры
Неудачное возвращение Конте на Стэмфорд Бридж
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На пресс-конференции перед матчем с “Челси” Антонио Конте рассказывал о том, что его бывший клуб готов побеждать в турнирах, в отличие от “Тоттенхэма”. “Все-таки они прошлом году они выиграли Лигу чемпионов”, – говорил итальянский тренер. Конте просто констатировал факты, но может ли быть такое, что это было пораженческое настроение и оно в итоге передалось игрокам “Тоттенхэма”? “Шпоры” провели просто безобразный матч.
Случилось большое событие. И это не возвращения провинившегося Ромелу Лукаку в основной состав "Челси" (бельгиец был не заметен). Дефицит фланговых и центральных защитников вынудил Томаса Тухеля отказаться от схемы с тремя центрбеками. Это было похоже на 4-2-3-1 или 4-3-3. Более-менее фиксированные позиции были только у Жоржиньо и Лукаку, все остальные футболисты центра поля и атаки часто менялись позициями, кружа голову защитникам “шпор”.
Игроки “Тоттенхэма” практически не пересекались с мячом. За первый тайм – ни одного удара. “Челси” уверенно владел мячом, переводил его с фланга на фланга, заставляя гостей выполнять бесконечную беговую работу.
Когда мяч все же оказывался у гостей, они им распоряжались крайне неудачно. Первый гол в матче был забит после удачного прессинга Алонсо на Тангангу, защитник выполнил неудачный пас назад, перехват, Хавертц пробивал в ворота, но последнее касание было за Санчесом. В какой-то степени это автогол, но мяч все же засчитали на игрока “Челси”.
Если первый гол – это неудача и брак качества со стороны игроков “шпор”, то второй – комедия в чистом виде. Зиеш выполнил подачу со штрафного, Танганга хотел головой выбить мяч куда-то подальше, но попал в голову Дэвиса.
It's advantage @ChelseaFC in this Semi-Final! ???? #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/YW6zhTlreP— Carabao Cup (@Carabao_Cup) January 5, 2022
У “Тоттенхэма” не было ничего в первом тайме, “Челси” мог забивать еще, но большую часть матча просто выматывал беговой работой гостей.
После перерыва “шпоры” немного добавили, но сначала свой момент упустил Зиеш. А затем, на 50-й минуте, у “Тоттенхэма” наконец-то был первый удар – Ндомбеле ударил выше.
В конечном итоге было похоже на то, что игроки “Тоттенхэма” и даже сам Антонио Конте смирились с результатом и течением игры – лишь бы не больше. Дважды Вернер и еще раз Зиеш могли забивать третий гол “Челси”, но пожалели гостей.
Небольшую искру в конце матча добавил испанский вингер “Тоттенхэма” Хиль, но и его дриблинг в штрафной “Челси” не привел ни к чему.
2:0 – кажется, что команда Тухеля преодолела свой декабрьский кризис. “Тоттенхэму”, напротив, матчи даются все сложнее и сложнее.
Saul appreciation post. ????#CheTot pic.twitter.com/BnAIlkkIR2— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2022
Ответный полуфинал состоится 12 января.
Кубок английской лиги, первый полуфинал. Лондон, “Стэмфорд Бридж”
“Челси” – “Тоттенхэм” 2:0
Голы: Хавертц 5, Дэвис 34 (авт.)
“Челси”: Аррисабалага – Аспиликуэта (Вэйл 90), Сарр, Рюдигер, Алонсо – Сауль (Лофтус-Чик 73), Жоржиньо – Зиеш (Пулишич 79), Маунт (Ковачич 73), Хавертц (Вернер 46) – Лукаку
“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Танганга, Дэвис – Эмерсон, Скипп (Уинкс 73), Хейбьерг, Доэрти (Ндомбеле 46) – Моура (Хиль 80), Сон (Ло Чельсо 79), Кейн
Предупреждение: Сарр 62
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