Челси - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первый полуфинал Кубка английской лиги состоится на "Стэмфорд Бридж". В нём "Челси" ожидает поединок против команды своего бывшего тренера, Антонио Конте, - "Тоттенхэма". Напомним, что эта стадия турнира состоит из двух игр: через неделю соперники сыграют уже на стадионе "шпор".

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