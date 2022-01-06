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Конте: На данный момент уровень Челси и Тоттенхэма – несопоставим

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Антонио на связи

Конте: На данный момент уровень Челси и Тоттенхэма – несопоставим

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал итоги первого матча полуфинала Кубка английской лиги против "Челси" (0:2). Цитирует итальянца BBC.

"Это был непростой матч с самого начала. "Челси" был гораздо сильнее. В первом тайме у нас были огромные трудности, однако мы понимаем, что против нас играл один из лучших клубов мира, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов".

"На данный момент уровень "Челси" и "Тоттенхэма" – несопоставим. Сегодня мы увидели разницу между ними. На "Стэмфорд Бридж" играть трудно. Соперник играл с концентрацией, выигрывал все подборы, плюс нам не повезло с пропущенным голом. Очевидно, что непросто уступать с самого начала. Нам нужно время и терпение. Уровень "Тоттенхэма" сильно упал за последние годы".

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Кубок Лиги
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Источник:
BBC

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