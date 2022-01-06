Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель: С мячом Челси играл по схеме 4-4-2 – у нас некому было выходить в пятерку защитников
Томас тоже высказался
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился своими впечатлениями после победы над "Тоттенхэмо" в рамках 1-го матча ½ финала Кубка английской лиги (2:0). Цитирует менеджера "синих" BBC.
"Есть ощущение, что мы заслужили эти 3 очка. Результат отражает ход игры, мы могли забить больше, хотя "Тоттенхэму" забить очень трудно. Мы создали много моментов. Все понимают, что ответный матч будет очень сложным – еще ничего не решено".
"Легко сказать, что на поле вышли свежие футболисты, но когда ты долго не играешь, то немного несправедливо по отношению к игроку выпускать его в таком важном матче и требовать от него свежести. Те, кто не играли в последние недели, выглядели солидно".
"Аспиликуэта? У него были судороги, речь не идет о повреждении. У Хавертца перелом пальца. Он играл через боль, которая с каждым движением и контактом с соперником лишь усиливалась. В перерыве нам пришлось поменять Кая".
"С мячом мы играли по схеме 4-4-2 – у нас некому было выходить в пятерку защитников. Мы обсудили принципы на тренировке, я увидел, что футболисты сосредоточены на том, чтобы сделать все правильно. Без мяча мы иногда создавали пятерку в оборонительной линии".
Популярное сейчас
- Лунин получил среднюю оценку в первом матче за Реал в сезоне
- Лунин пропустил, но Реал все же прошел Алькояно в Кубке короля
- Карпаты увеличили уставной капитал клуба до 200 млн гривен
- Миколенко: Когда Шевченко сказал "Сынок, мне не смешно", я очень испугался
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
- Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО