Тухель: С мячом Челси играл по схеме 4-4-2 – у нас некому было выходить в пятерку защитников

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился своими впечатлениями после победы над "Тоттенхэмо" в рамках 1-го матча ½ финала Кубка английской лиги (2:0). Цитирует менеджера "синих" BBC.

"Есть ощущение, что мы заслужили эти 3 очка. Результат отражает ход игры, мы могли забить больше, хотя "Тоттенхэму" забить очень трудно. Мы создали много моментов. Все понимают, что ответный матч будет очень сложным – еще ничего не решено".

"Легко сказать, что на поле вышли свежие футболисты, но когда ты долго не играешь, то немного несправедливо по отношению к игроку выпускать его в таком важном матче и требовать от него свежести. Те, кто не играли в последние недели, выглядели солидно".

"Аспиликуэта? У него были судороги, речь не идет о повреждении. У Хавертца перелом пальца. Он играл через боль, которая с каждым движением и контактом с соперником лишь усиливалась. В перерыве нам пришлось поменять Кая".