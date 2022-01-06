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Манчестер Сити предложит Серхио Агуэро должность в клубе
Эксклюзив от одной из британских газет
Getty Images / Global Images Ukraine
Боссы английского "Манчестер Сити" готовы предложить экс-форварду "горожан" Серхио Агуэро позицию в руководстве клуба. Напомним, аргентинский нападающий был вынужден повесить бутсы на гвоздь в возрасте 33 лет из-за проблем с сердцем.
Как информирует газета The Sun в рамках своего эксклюзивного материала, Агуэро получит в "Сити" должность посла клуба. Официально о назначении должны сообщить летом 2022 года.
На данный момент послом клуба является бывший игрок "горожан" Майк Саммерби. Также некоторые подобные обязанности есть у экс-футболистов команды: Джолеана Лескотта, Шона Райт-Филлипса и Мики Ричардса.
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