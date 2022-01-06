  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити предложит Серхио Агуэро должность в клубе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити предложит Серхио Агуэро должность в клубе

Англия
(1 голосов)

Эксклюзив от одной из британских газет

Манчестер Сити предложит Серхио Агуэро должность в клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Боссы английского "Манчестер Сити" готовы предложить экс-форварду "горожан" Серхио Агуэро позицию в руководстве клуба. Напомним, аргентинский нападающий был вынужден повесить бутсы на гвоздь в возрасте 33 лет из-за проблем с сердцем.

Как информирует газета The Sun в рамках своего эксклюзивного материала, Агуэро получит в "Сити" должность посла клуба. Официально о назначении должны сообщить летом 2022 года.

На данный момент послом клуба является бывший игрок "горожан" Майк Саммерби. Также некоторые подобные обязанности есть у экс-футболистов команды: Джолеана Лескотта, Шона Райт-Филлипса и Мики Ричардса.

Читайте такжеЖизнь превыше всего. Что заставило Агуэро завершить карьеру? Объясняет врач

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Агуэро Манчестер Сити The Sun
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Sun

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...