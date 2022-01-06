Пеп Гвардиола пропустит следующий матч Манчестер Сити из-за коронавируса

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не сможет присутствовать на матче третьего раунда Кубка Англии против "Свиндона" (Лига 2, четвертый дивизион). Как сообщает Sky Sports, испанец сдал положительный тест на коронавирус.

Матч "Свиндон" – "Манчестер Сити" запланирован на пятницу, 7 января. Начало игры в 22:00.

Напомним, ранее была зафиксирована вспышка коронавируса в "Ливерпуле", в том числе и у главного тренера Юргена Клоппа. Поэтому даже пришлось переносить игру с "Арсеналом" в рамках полуфинала Кубка Лиги.