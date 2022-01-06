Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Патрис Эвра обратился к футболистам МЮ
Он раскритиковал их
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра записал обращение к футболистам "красных дьяволов".
"Почему все говорят о тренере? Давайте поговорим об игроках "Манчестер Юнайтед". Вы представляете "Юнайтед"! Вы понимаете это? Как же вам повезло играть за этот клуб! Так покажите же это нам. Этого мы и ждём. Хватит уже говорить о происходящем с клубом. Футболисты, мы просим вас играть как следует. Это "Юнайтед". Если вам не нравится критика за плохую игру — уходите.
Когда я говорю о ДНК "Юнайтед", то имею в виду менталитет победителей, стремление каждый год выигрывать чемпионат и готовность умирать за этот клуб на поле. В вас должна быть страсть. Даже если вы проигрываете, то должны оставлять все силы на поле. Болельщики будут вам аплодировать. Сейчас этого не происходит. Когда я выступал, мы играли не за славу и деньги, а ради того, чтобы сделать болельщиков счастливыми", — сказал Эвра на видео, опубликованном в его "инстаграме".
Популярное сейчас
- Может играть не только в Кубке? Анчелотти дал комментарий по игре Лунина
- Поединок Аталанта – Торино сыгран не будет, однако команде Гасперини все равно придется выйти на поле
- Лунин получил среднюю оценку в первом матче за Реал в сезоне
- Миколенко: Когда переход в Эвертон был согласован, я сел в машину и минут 30 плакал
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО