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Обамеянг сдал положительный тест на коронавирус
Игрок был замечен на вечеринке
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сдал положительный тест на коронавирус по прилете на Кубок африканских наций в Камерун, пишет Daily Mail.
По информации источника, положительный тест на коронавирус также сдал полузащитник габонской сборной и "Ниццы" Марио Лемина. Примечательно, что накануне Обамеянг и Лемина были замечены на вечеринке в Дубае.
Оба игрока были изолированы и пропустят старт турнира.
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