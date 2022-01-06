  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Обамеянг сдал положительный тест на коронавирус
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обамеянг сдал положительный тест на коронавирус

Англия
(1 голосов)

Игрок был замечен на вечеринке

Обамеянг сдал положительный тест на коронавирус

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сдал положительный тест на коронавирус по прилете на Кубок африканских наций в Камерун, пишет Daily Mail.

По информации источника, положительный тест на коронавирус также сдал полузащитник габонской сборной и "Ниццы" Марио Лемина. Примечательно, что накануне Обамеянг и Лемина были замечены на вечеринке в Дубае.

Оба игрока были изолированы и пропустят старт турнира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...