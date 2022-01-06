Форвард "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сдал положительный тест на коронавирус по прилете на Кубок африканских наций в Камерун, пишет Daily Mail.

По информации источника, положительный тест на коронавирус также сдал полузащитник габонской сборной и "Ниццы" Марио Лемина. Примечательно, что накануне Обамеянг и Лемина были замечены на вечеринке в Дубае.

Оба игрока были изолированы и пропустят старт турнира.