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Партнером Манчестер Сити стала компания из ОАЭ
Об этом говорится в сообщении клуба
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальным партнером "Манчестер Сити" стала компания Masdar из ОАЭ, занимающаяся возобновляемой энергией, сообщается на официальном сайте английского клуба.
"В рамках соглашения "Манчестер Сити" и Masdar будут сотрудничать по ряду направлений, включая запуск глобальной кампании, направленной на повышение осведомленности о важности действий по борьбе с изменением климата и смягчению его последствий", — говорится в сообщении клуба.
Masdar — мировой лидер в области возобновляемых источников энергии, чистых технологий и устойчивого развития.
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