  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Партнером Манчестер Сити стала компания из ОАЭ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Партнером Манчестер Сити стала компания из ОАЭ

Англия
(1 голосов)

Об этом говорится в сообщении клуба

Партнером Манчестер Сити стала компания из ОАЭ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Официальным партнером "Манчестер Сити" стала компания Masdar из ОАЭ, занимающаяся возобновляемой энергией, сообщается на официальном сайте английского клуба.

"В рамках соглашения "Манчестер Сити" и Masdar будут сотрудничать по ряду направлений, включая запуск глобальной кампании, направленной на повышение осведомленности о важности действий по борьбе с изменением климата и смягчению его последствий", — говорится в сообщении клуба.

Masdar — мировой лидер в области возобновляемых источников энергии, чистых технологий и устойчивого развития.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...