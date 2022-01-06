Партнером Манчестер Сити стала компания из ОАЭ

Официальным партнером "Манчестер Сити" стала компания Masdar из ОАЭ, занимающаяся возобновляемой энергией, сообщается на официальном сайте английского клуба.

"В рамках соглашения "Манчестер Сити" и Masdar будут сотрудничать по ряду направлений, включая запуск глобальной кампании, направленной на повышение осведомленности о важности действий по борьбе с изменением климата и смягчению его последствий", — говорится в сообщении клуба.

Masdar — мировой лидер в области возобновляемых источников энергии, чистых технологий и устойчивого развития.