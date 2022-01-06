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АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока по итогам декабря

Англия
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В списке нет игроков Ливерпуля

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока по итогам декабря

Фото: Premierleague.com / Автор: неизвестен

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Пресс-служба АПЛ объявила имена кандидатов на звание лучшего игрока по итогам декабря.

На награду претендуют Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Габриел Мартинелли ("Арсенал"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Мартин Эдегор ("Арсенал"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм") и Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

В ноябре лучшим игроком был признан защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд.

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В статье: АПЛ
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