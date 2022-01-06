Клопп, Гвардиола, Конте и Артета претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в декабре

Стали известны претенденты на награду лучшему тренеру английской Премьер-лиги в декабре. О претендентах сообщила пресс-служба первенства.

Приз могут получить Микель Артета, возглавляющий "Арсенал", команда которого одержала 4 победы и потерпела 2 поражения в 6 матчах, Хосеп Гвардиола, тренирующий "Манчестер Сити", одержавший 7 побед в 7 матчах, Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Антонио Конте из "Тоттенхэма".

Ранее ФИФА на своём официальном сайте опубликовала шорт-лист кандидатов на премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается игроку, забившему самый красивый гол года.