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Ньюкасл готовит 70 миллионов евро за Влаховича

Англия
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Игрок может сменить клуб

Ньюкасл готовит 70 миллионов евро за Влаховича

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Английский "Ньюкасл" ведёт переговоры с итальянской "Фиорентиной" о трансфере нападающего Душана Влаховича. По сведениям, сделка может обойтись сорокам в € 70 млн. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в "Твиттере".

Сообщается, что "Фиорентина" готова расстаться с сербским футболистом, сам Влахович не уверен по поводу подобного продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне сербский нападающий в 20 матчах итальянской Серии А забил 16 голов и отдал три голевые передачи.

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В статье: Ньюкасл Фиорентина (Флоренция)
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