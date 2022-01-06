Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл готовит 70 миллионов евро за Влаховича
Игрок может сменить клуб
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Английский "Ньюкасл" ведёт переговоры с итальянской "Фиорентиной" о трансфере нападающего Душана Влаховича. По сведениям, сделка может обойтись сорокам в € 70 млн. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в "Твиттере".
Сообщается, что "Фиорентина" готова расстаться с сербским футболистом, сам Влахович не уверен по поводу подобного продолжения карьеры.
В нынешнем сезоне сербский нападающий в 20 матчах итальянской Серии А забил 16 голов и отдал три голевые передачи.
Популярное сейчас
- Лучший футболист Египта уже 8 лет живет в эмиграции. Он стал изгоем, поддержав исламистов
- Днепр-1 заинтересован в подписании еще одного игрока Зари - источник
- Лунин получил среднюю оценку в первом матче за Реал в сезоне
- ВИДЕО, как Миколенко познакомился с болельщиками на Гудисон Парк
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
- Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО