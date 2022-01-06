Ньюкасл готовит 70 миллионов евро за Влаховича

Английский "Ньюкасл" ведёт переговоры с итальянской "Фиорентиной" о трансфере нападающего Душана Влаховича. По сведениям, сделка может обойтись сорокам в € 70 млн. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в "Твиттере".

Сообщается, что "Фиорентина" готова расстаться с сербским футболистом, сам Влахович не уверен по поводу подобного продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне сербский нападающий в 20 матчах итальянской Серии А забил 16 голов и отдал три голевые передачи.