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Жереми Нжитап: Я недоволен высказываниями Клоппа. Кубок Африки – третий по значимости турнир в мире

Англия
(2 голосов)

Клопп не перестает резко высказываться о Кубке африканских наций

Жереми Нжитап: Я недоволен высказываниями Клоппа. Кубок Африки – третий по значимости турнир в мире

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший полузащитник "Челси" Жереми Нжитап прокомментировал слова главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа о Кубок Африки. "Считаю постыдным то, что тренер "Ливерпуля" не проявляет уважения к этому соревнованию", – приводит его слова Daily Mail.

"Я был отнюдь не впечатлен, когда Клопп назвал Кубок Африки "маленьким турниром". Ему пришлось попрощаться с Салахом и Мане, которые отправились на турнир в Камеруне, и я понимаю, что у тренера может быть защитная реакция, поскольку хочется, чтобы ваши игроки были в хорошей форме.

Но у футболистов и тренеров в основном схожие амбиции. Для футболиста нет более ценной награды, чем вызов в национальную команду его страны, и я уверен, что Клопп, если бы его вызвали в сборную Германии, не смог бы отказаться.

Многие фанаты за пределами Африки могут быть не в курсе, но, на мой взгляд, Кубок Африки – третий по значимости турнир в мире. Он очень важен для всех, кто принимает в нем участие.

Я недоволен высказываниями Клоппа, мягко говоря, и считаю постыдным то, что тренер "Ливерпуля" не проявляет уважения к этому соревнованию", – отметил камерунец.

Напомним, что Кубок Африки пройдет с 9 января по 6 февраля в Камеруне. В турнире примет участие 24 сборных, распределенных по 6 группам.

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В статье: Юрген Клопп Кубок африканских наций Челси (Лондон) Ливерпуль Жереми Нжитап
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Источник:
dailymail.co.uk

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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
06.01.2022 в 19:49
Тут Клоп комплімент зробив.
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football_soccer (Украина)
06.01.2022 в 19:11
Чемпионат мира, Чемпионат Европы ...... Кубок Африки ? как по мне, после 2 главных турниров, идут в один ряд Копа, Африка и Азия. На всех троих континентах одинаковый, вязкий, несмотрибельный и не зрелищный футбол. Но несмотря на это критиковать турнир целого континента у Клоппа нет никаких полномочий и прав. Да и вообще Клопп в очках был добрее и рассудительнее этой версии Клоппа без очков.
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KadimXa (Харьков)
06.01.2022 в 19:10
Если считать турниры только сборных то уж точно не 3й,а 4.
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