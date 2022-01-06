Жереми Нжитап: Я недоволен высказываниями Клоппа. Кубок Африки – третий по значимости турнир в мире

Бывший полузащитник "Челси" Жереми Нжитап прокомментировал слова главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа о Кубок Африки. "Считаю постыдным то, что тренер "Ливерпуля" не проявляет уважения к этому соревнованию", – приводит его слова Daily Mail.

"Я был отнюдь не впечатлен, когда Клопп назвал Кубок Африки "маленьким турниром". Ему пришлось попрощаться с Салахом и Мане, которые отправились на турнир в Камеруне, и я понимаю, что у тренера может быть защитная реакция, поскольку хочется, чтобы ваши игроки были в хорошей форме.

Но у футболистов и тренеров в основном схожие амбиции. Для футболиста нет более ценной награды, чем вызов в национальную команду его страны, и я уверен, что Клопп, если бы его вызвали в сборную Германии, не смог бы отказаться.

Многие фанаты за пределами Африки могут быть не в курсе, но, на мой взгляд, Кубок Африки – третий по значимости турнир в мире. Он очень важен для всех, кто принимает в нем участие.

Я недоволен высказываниями Клоппа, мягко говоря, и считаю постыдным то, что тренер "Ливерпуля" не проявляет уважения к этому соревнованию", – отметил камерунец.

Напомним, что Кубок Африки пройдет с 9 января по 6 февраля в Камеруне. В турнире примет участие 24 сборных, распределенных по 6 группам.