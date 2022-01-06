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Барселона может арендовать Марсьяля с правом выкупа в 40 млн. евро
Из-за неудачи с Моратой вернулись к кандидатуре француза
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" вернулась к кандидатуре Антони Марсьяля из "Манчестер Юнайтед" из-за неудачи с подписанием Альваро Мораты, сообщает Diario Sport. Рассматривается аренда до конца сезона с правом выкупа в 40 миллионов евро.
Сам француз хочет именно в "Барсу", а не в какой-либо другой интересующийся им клуб. Антони считает, что стиль игры "Барселоны" подходит ему больше всего.
В этом сезоне Антони всего 10 раз выходил на поле за "МЮ" и 1 раз забил гол. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего француза в 32 миллиона евро.
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