Барселона может арендовать Марсьяля с правом выкупа в 40 млн. евро

"Барселона" вернулась к кандидатуре Антони Марсьяля из "Манчестер Юнайтед" из-за неудачи с подписанием Альваро Мораты, сообщает Diario Sport. Рассматривается аренда до конца сезона с правом выкупа в 40 миллионов евро.

Сам француз хочет именно в "Барсу", а не в какой-либо другой интересующийся им клуб. Антони считает, что стиль игры "Барселоны" подходит ему больше всего.

В этом сезоне Антони всего 10 раз выходил на поле за "МЮ" и 1 раз забил гол. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего француза в 32 миллиона евро.