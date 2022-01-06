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Барселона может арендовать Марсьяля с правом выкупа в 40 млн. евро

Англия
(1 голосов)

Из-за неудачи с Моратой вернулись к кандидатуре француза

Барселона может арендовать Марсьяля с правом выкупа в 40 млн. евро

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" вернулась к кандидатуре Антони Марсьяля из "Манчестер Юнайтед" из-за неудачи с подписанием Альваро Мораты, сообщает Diario Sport. Рассматривается аренда до конца сезона с правом выкупа в 40 миллионов евро.

Сам француз хочет именно в "Барсу", а не в какой-либо другой интересующийся им клуб. Антони считает, что стиль игры "Барселоны" подходит ему больше всего.

В этом сезоне Антони всего 10 раз выходил на поле за "МЮ" и 1 раз забил гол. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего француза в 32 миллиона евро.

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В статье: Барселона Альваро Мората Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
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Источник:
sport.es

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Комментарии (3)
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hardcorepwnz (Украина)
06.01.2022 в 19:47
То Мората, то Марсиаль. Может Иско все же возьмете?) И Мариано. По цене сторгуемся))
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.01.2022 в 19:44
Достаточно французов.
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0
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.01.2022 в 19:32
Барса никак понять не может, что ей надо играть и воспитывать молодёжь, пока не вылезет с долгов.....
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