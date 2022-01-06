Ливерпуль близок к подписанию полузащитника Порту за 70 миллионов евро

"Ливерпуль" близок к подписанию полузащитника "Порту" Луиса Диаса Маруланды за 60 млн. фунтов (71,7 млн евро), сообщает журналист Caracol Radio Сезара Аугусто Лондоньо. За игрока так же борется "Ньюкасл".

Está cerca de cerrarse la negociación para comprar a Luis Díaz. Liverpool estaría en € 71.7 millones (£ 60 millones) superando una millonaria oferta del Newcastle que también lo quiere. El equipo de Klopp tiene la urgencia por la partida de Salah y Mane a la Copa Africana — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) January 6, 2022

В борьбе за колумбийца мерсисайдцы опередят предложение "сорок", которые также хотят подписать хавбека.

"Ливерпуль" стремится заключить сделку как можно скорее в связи с отъездом форварда Мохамеда Салаха и вингера Садьо Мане на Кубок Африки.

Ранее сообщалось, что отступные за футболиста "Порту" – 80 млн евро.

Луис Диас в этом сезоне забил 14 голов в 24 матчах, а также отдал 5 голевых передач. Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 40 миллионов евро.