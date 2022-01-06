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Ливерпуль близок к подписанию полузащитника Порту за 70 миллионов евро

Англия
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Луис на данный момент лучший бомбардир португальской команды

Ливерпуль близок к подписанию полузащитника Порту за 70 миллионов евро

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Ливерпуль" близок к подписанию полузащитника "Порту" Луиса Диаса Маруланды за 60 млн. фунтов (71,7 млн евро), сообщает журналист Caracol Radio Сезара Аугусто Лондоньо. За игрока так же борется "Ньюкасл".

В борьбе за колумбийца мерсисайдцы опередят предложение "сорок", которые также хотят подписать хавбека.

"Ливерпуль" стремится заключить сделку как можно скорее в связи с отъездом форварда Мохамеда Салаха и вингера Садьо Мане на Кубок Африки.

Ранее сообщалось, что отступные за футболиста "Порту" – 80 млн евро.

Луис Диас в этом сезоне забил 14 голов в 24 матчах, а также отдал 5 голевых передач. Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 40 миллионов евро.

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В статье: Ливерпуль Порту Луис Диас
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