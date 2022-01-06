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Фабрицио Романо: Ливерпуль не ведет переговоров с Луисом Диасом

Англия
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Приоритет для "мерсисайдцев" – продление Салаха

Фабрицио Романо: Ливерпуль не ведет переговоров с Луисом Диасом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Фабрицио Романо опроверг слухи об интересе "Ливерпуля" к полузащитнику "Порту" Луису Диасу. На данный момент приоритет для "мерсисайдцев" – продление Мохамеда Салаха.

Журналист отрицает, что стороны обсуждают переход колумбийца в январе, никаких конкретных предложений мерсисайдцы пока не делали, несмотря на то, что пять раз посылали скаута оценить игру футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов выложить более 70 миллионов евро за игрока.

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В статье: Ливерпуль Порту (Португалия) Фабрицио Романо Луис Диас
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