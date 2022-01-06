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Фабрицио Романо: Ливерпуль не ведет переговоров с Луисом Диасом
Приоритет для "мерсисайдцев" – продление Салаха
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Фабрицио Романо опроверг слухи об интересе "Ливерпуля" к полузащитнику "Порту" Луису Диасу. На данный момент приоритет для "мерсисайдцев" – продление Мохамеда Салаха.
Liverpool and Porto sources deny contacts/talks over Luis Díaz move in January. There’s no proposal to discuss, as things stand. ???????????? #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2022
Liverpool sent their scout to follow Díaz five times last year but there’s no negotiation now.
???????? Current priority: Mo Salah new deal. pic.twitter.com/eGOnrAjOGI
Журналист отрицает, что стороны обсуждают переход колумбийца в январе, никаких конкретных предложений мерсисайдцы пока не делали, несмотря на то, что пять раз посылали скаута оценить игру футболиста.
Напомним, ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов выложить более 70 миллионов евро за игрока.
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