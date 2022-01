Фабрицио Романо: Ливерпуль не ведет переговоров с Луисом Диасом

Фабрицио Романо опроверг слухи об интересе "Ливерпуля" к полузащитнику "Порту" Луису Диасу. На данный момент приоритет для "мерсисайдцев" – продление Мохамеда Салаха.

Liverpool and Porto sources deny contacts/talks over Luis Díaz move in January. There’s no proposal to discuss, as things stand. ???????????? #LFC



Liverpool sent their scout to follow Díaz five times last year but there’s no negotiation now.



???????? Current priority: Mo Salah new deal. pic.twitter.com/eGOnrAjOGI