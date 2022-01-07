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Официально: Астон Вилла арендовала бразильскую звезду Барселоны

Англия
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Воссоединился с Джеррардом

Официально: Астон Вилла арендовала бразильскую звезду Барселоны

Aston Villa

Новина українською

"Астон Вилла" и "Барселона" согласовали условия, согласно которым бразильский хавбек Филиппе Коутиньо проведет остаток текущего сезона в аренде в клубе из Бирмингема, об этом сообщает пресс-служба "львов". Контракт включает в себя опцию выкупа. Футболист прилетит в Англию в течение 48 часов.

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Коутиньо должен пройти медосмотр и получить разрешение на работу в АПЛ. Пресс-служба "Барселоны" отмечает, что "Вилла" будет платить Филиппе часть зарплаты. Напомним, у каталонцев есть финансовые проблемы.

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В общей сложности за 3 кампании хавбек провел 106 матчей за "сине-гранатовых", забив 26 голов. Принято считать, что надежд испанцев полузащитник не оправдал. Ранее он также защищал цвета "Интера", "Васко да Гама", "Эспаньола" и "Баварии". В "Ливерпуле" он играл вместе со Стивеном Джеррардом, который сейчас и возглавляет "Астон Виллу".

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Барселона Филиппе Коутиньо
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Источник:
avfc.co.uk

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Комментарии (2)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
07.01.2022 в 12:46
И толку от этой аренды? Через полгода обратно вернётся и опять будете ломать голову куда его сплавить. И ещё часть зарплаты все равно ему платить. Это пздц. Неужели он настолько печален, что нельзя продать его?
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NORDOS
07.01.2022 в 12:24
Стіві, ти фізрук! залупорта розвів тебе, усім клубам світу тикав коутінью галіму, а лише ти повівся! піздєць
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