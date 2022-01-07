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Официально: Астон Вилла арендовала бразильскую звезду Барселоны
Воссоединился с Джеррардом
Aston Villa
"Астон Вилла" и "Барселона" согласовали условия, согласно которым бразильский хавбек Филиппе Коутиньо проведет остаток текущего сезона в аренде в клубе из Бирмингема, об этом сообщает пресс-служба "львов". Контракт включает в себя опцию выкупа. Футболист прилетит в Англию в течение 48 часов.
Коутиньо должен пройти медосмотр и получить разрешение на работу в АПЛ. Пресс-служба "Барселоны" отмечает, что "Вилла" будет платить Филиппе часть зарплаты. Напомним, у каталонцев есть финансовые проблемы.
В общей сложности за 3 кампании хавбек провел 106 матчей за "сине-гранатовых", забив 26 голов. Принято считать, что надежд испанцев полузащитник не оправдал. Ранее он также защищал цвета "Интера", "Васко да Гама", "Эспаньола" и "Баварии". В "Ливерпуле" он играл вместе со Стивеном Джеррардом, который сейчас и возглавляет "Астон Виллу".
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