Официально: Ньюкасл Юнайтед подписал Кирана Триппьера

Пресс-служба "Ньюкасл Юнайтед" подтверждает подписание трудового договора с крайним защитником сборной Англии Кираном Триппьером. Сумма сделки с мадридским "Атлетико" не разглашается, однако, по оценкам СМИ, "сороки" заплатили за игрока 12 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы.

Контракт между сторонами оформлен на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон. 31-летний футболист стал первым игроком, подписавшим контракт с "Ньюкаслом" в эпоху новых владельцев. Отметим, что менеджер команды Хау и Триппьер уже пересекались ранее в "Бернли" (10 лет назад, Эдди тренировал "бордовых", а Киран играл в аренде).

✍️ Newcastle United are delighted to announce the signing of Kieran Trippier from Atlético Madrid on a two-and-a-half-year deal!



Welcome, @trippier2!



⚫️⚪️