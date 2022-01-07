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Официально: Ньюкасл Юнайтед подписал Кирана Триппьера
"Сороки" начинают возрождение
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба "Ньюкасл Юнайтед" подтверждает подписание трудового договора с крайним защитником сборной Англии Кираном Триппьером. Сумма сделки с мадридским "Атлетико" не разглашается, однако, по оценкам СМИ, "сороки" заплатили за игрока 12 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы.
Контракт между сторонами оформлен на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон. 31-летний футболист стал первым игроком, подписавшим контракт с "Ньюкаслом" в эпоху новых владельцев. Отметим, что менеджер команды Хау и Триппьер уже пересекались ранее в "Бернли" (10 лет назад, Эдди тренировал "бордовых", а Киран играл в аренде).
✍️ Newcastle United are delighted to announce the signing of Kieran Trippier from Atlético Madrid on a two-and-a-half-year deal!— Newcastle United FC (@NUFC) January 7, 2022
Welcome, @trippier2!
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Триппьер прибывает на "Сент-Джеймс Парк", успешно проведя два с половиной года в Испании, кульминацией которых стал триумф в Ла Лиге в прошлом сезоне. "Атлетико" опередил соперников и завоевал титул чемпиона.
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