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Официально: Ньюкасл Юнайтед подписал Кирана Триппьера

Англия
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"Сороки" начинают возрождение

Официально: Ньюкасл Юнайтед подписал Кирана Триппьера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Ньюкасл Юнайтед" подтверждает подписание трудового договора с крайним защитником сборной Англии Кираном Триппьером. Сумма сделки с мадридским "Атлетико" не разглашается, однако, по оценкам СМИ, "сороки" заплатили за игрока 12 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы.

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Контракт между сторонами оформлен на 2,5 года с возможностью продления еще на один сезон. 31-летний футболист стал первым игроком, подписавшим контракт с "Ньюкаслом" в эпоху новых владельцев. Отметим, что менеджер команды Хау и Триппьер уже пересекались ранее в "Бернли" (10 лет назад, Эдди тренировал "бордовых", а Киран играл в аренде).

Триппьер прибывает на "Сент-Джеймс Парк", успешно проведя два с половиной года в Испании, кульминацией которых стал триумф в Ла Лиге в прошлом сезоне. "Атлетико" опередил соперников и завоевал титул чемпиона.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ньюкасл Киран Триппьер
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