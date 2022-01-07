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Больше половины – за англичанами. Как Астон Вилла и Барселона поделили выплату оклада Коутиньо?
Джеррарда надули?!
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил о деталях арендного соглашения между "Барселоной" и "Астон Виллой". Филиппе Коутиньо будет получать 65% от своей зарплаты из кармана английского клуба уже с учетом налогов.
При этом отмечается, что каталонцы пошли на уступки в переговорах со "львами". "Сине-гранатовые" хотели включить в контракт обязательный выкуп Филиппе в конце кампании, однако "Астон Вилла" будет лишь иметь опцию выкупа.
У Джеррарда было более трех прямых контактов с Коутиньо за последние 48 часов, Стивен очень желает видеть экс-партнера в структуре своего проекта.
Aston Villa will pay around 65% [with taxes] of Philippe Coutinho’s salary. Barcelona have accepted to concede buy option clause, not mandatory. ???????????? #AVFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2022
Steven Gerrard had more than three direct contacts with Cou in the last 48 hours - and now it’s already done and official.
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