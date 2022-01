Больше половины – за англичанами. Как Астон Вилла и Барселона поделили выплату оклада Коутиньо?

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил о деталях арендного соглашения между "Барселоной" и "Астон Виллой". Филиппе Коутиньо будет получать 65% от своей зарплаты из кармана английского клуба уже с учетом налогов.

При этом отмечается, что каталонцы пошли на уступки в переговорах со "львами". "Сине-гранатовые" хотели включить в контракт обязательный выкуп Филиппе в конце кампании, однако "Астон Вилла" будет лишь иметь опцию выкупа.

У Джеррарда было более трех прямых контактов с Коутиньо за последние 48 часов, Стивен очень желает видеть экс-партнера в структуре своего проекта.

