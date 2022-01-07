  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Больше половины – за англичанами. Как Астон Вилла и Барселона поделили выплату оклада Коутиньо?
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Больше половины – за англичанами. Как Астон Вилла и Барселона поделили выплату оклада Коутиньо?

Англия
(1 голосов)

Джеррарда надули?!

Больше половины – за англичанами. Как Астон Вилла и Барселона поделили выплату оклада Коутиньо?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил о деталях арендного соглашения между "Барселоной" и "Астон Виллой". Филиппе Коутиньо будет получать 65% от своей зарплаты из кармана английского клуба уже с учетом налогов.

Читайте такжеОфициально: Астон Вилла арендовала бразильскую звезду Барселоны

При этом отмечается, что каталонцы пошли на уступки в переговорах со "львами". "Сине-гранатовые" хотели включить в контракт обязательный выкуп Филиппе в конце кампании, однако "Астон Вилла" будет лишь иметь опцию выкупа.

У Джеррарда было более трех прямых контактов с Коутиньо за последние 48 часов, Стивен очень желает видеть экс-партнера в структуре своего проекта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Барселона Филиппе Коутиньо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Loader (Днепр)
07.01.2022 в 15:37
Как быдлокомментарии обеспечт нормальный формат новостям?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...