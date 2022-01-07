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Манчестер Юнайтед не будет покупать игроков Рангнику в январе

Англия
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Немец сменит должность, а тренировать придется другому специалисту

Манчестер Юнайтед не будет покупать игроков Рангнику в январе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" не будет усиливать состав в зимнее трансферное окно, сообщает Talksport. Клуб хочет приобрести дорогого полузащитника летом и не будет тратиться на игроков тренеру, который летом сменит должность.

Сообщается, что "Юнайтед" не хочет торопиться и летом планирует вложиться в центрального полузащитника. С клубом связывают хавбека "Вест Хэма" Деклана Райса и игрока "Вулверхэмптона" Рубена Невеша.

Деклан Райс является лидером "Вест Хэма" и основной игрок сборной Англии. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 75 миллионов евро.

Рубен Невеш провел 19 матчей за "волков", забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. 24-летнего португальца оценивают в 40 миллионов евро.

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В статье: Ральф Рангник Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Рубен Невеш Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
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Источник:
talksport.com

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