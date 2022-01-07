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Коутиньо пошел в Астон Виллу на понижение зарплаты. Барселона сэкономит на бразильце
Каталонцы придумали как не тратить на играющего в аренде Филиппе деньги
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Каталонское медиа TV3 сообщает финансовые детали сделки по аренде полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо "Астон Виллой". Бразилец пошел на понижение зарплаты на 35%, чтобы вернуться в Англию.
Бирмингемский клуб арендовал 29-летнего хавбека до конца сезона с правом выкупа.
Сообщается, что Коутиньо пошел на понижение зарплаты до 65%. Соотношение по зарплате 65/35 было обязательным условием клуба из Бирмингема. Но так как полузащитник согласился получать меньше, "Барселона" сможет не платить свою долю в 35%..
Ранее сообщалось, что полузащитник получал в "Барселоне" 16 миллионов евро в год до уплаты налогов. Таким образом за пол года в "Астон Вилле" Филиппе получит 5 миллионов и 200 тысяч евро.
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