Коутиньо пошел в Астон Виллу на понижение зарплаты. Барселона сэкономит на бразильце

Каталонское медиа TV3 сообщает финансовые детали сделки по аренде полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо "Астон Виллой". Бразилец пошел на понижение зарплаты на 35%, чтобы вернуться в Англию.

Бирмингемский клуб арендовал 29-летнего хавбека до конца сезона с правом выкупа.

Сообщается, что Коутиньо пошел на понижение зарплаты до 65%. Соотношение по зарплате 65/35 было обязательным условием клуба из Бирмингема. Но так как полузащитник согласился получать меньше, "Барселона" сможет не платить свою долю в 35%..

Ранее сообщалось, что полузащитник получал в "Барселоне" 16 миллионов евро в год до уплаты налогов. Таким образом за пол года в "Астон Вилле" Филиппе получит 5 миллионов и 200 тысяч евро.