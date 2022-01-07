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Коутиньо пошел в Астон Виллу на понижение зарплаты. Барселона сэкономит на бразильце

Англия
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Каталонцы придумали как не тратить на играющего в аренде Филиппе деньги

Коутиньо пошел в Астон Виллу на понижение зарплаты. Барселона сэкономит на бразильце

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Каталонское медиа TV3 сообщает финансовые детали сделки по аренде полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо "Астон Виллой". Бразилец пошел на понижение зарплаты на 35%, чтобы вернуться в Англию.

Бирмингемский клуб арендовал 29-летнего хавбека до конца сезона с правом выкупа.

Сообщается, что Коутиньо пошел на понижение зарплаты до 65%. Соотношение по зарплате 65/35 было обязательным условием клуба из Бирмингема. Но так как полузащитник согласился получать меньше, "Барселона" сможет не платить свою долю в 35%..

Ранее сообщалось, что полузащитник получал в "Барселоне" 16 миллионов евро в год до уплаты налогов. Таким образом за пол года в "Астон Вилле" Филиппе получит 5 миллионов и 200 тысяч евро.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Барселона Филиппе Коутиньо
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Источник:
ccma.cat

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