Тоттенхэм хочет купить Адама Траоре и сделать его правым защитником

"Тоттенхэм" интересуется крайним полузащитником "Вулверхэмптона" Адама Траоре, сообщает The Athletic. "Шпоры" рассматривают подобный вариант, так как на рынке не хватает правых фуллбеков.

У Траоре осталось всего 18 месяцев по контракту с "Вулверхэмптоном". Его стоимость в настоящее время оценивается примерно в 20 миллионов фунтов.

Также сообщается, что частью возможного трансфера может стать защитник Мэтт Доэрти, который перешел в "Тоттенхэм" из "Вулверхэмптона" в 2020 году.

В этом сезоне Траоре 20 раз выходил на поле, но не отличился результативными действиями.