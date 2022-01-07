Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм хочет купить Адама Траоре и сделать его правым защитником
На рынке не хватает фуллбеков
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Тоттенхэм" интересуется крайним полузащитником "Вулверхэмптона" Адама Траоре, сообщает The Athletic. "Шпоры" рассматривают подобный вариант, так как на рынке не хватает правых фуллбеков.
У Траоре осталось всего 18 месяцев по контракту с "Вулверхэмптоном". Его стоимость в настоящее время оценивается примерно в 20 миллионов фунтов.
Также сообщается, что частью возможного трансфера может стать защитник Мэтт Доэрти, который перешел в "Тоттенхэм" из "Вулверхэмптона" в 2020 году.
В этом сезоне Траоре 20 раз выходил на поле, но не отличился результативными действиями.
Популярное сейчас
- Альянс объединится с клубом Второй лиги, перестройка в Полесье. Чем жила Первая лига в декабре
- Бенитес: Возможно, Миколенко сыграет завтра против Халла
- Заря намерена арендовать украинского защитника, ранее выступавшего в РПЛ
- Миколенко: Когда переход в Эвертон был согласован, я сел в машину и минут 30 плакал
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО