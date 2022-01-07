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Тоттенхэм хочет купить Адама Траоре и сделать его правым защитником

Англия
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На рынке не хватает фуллбеков

Тоттенхэм хочет купить Адама Траоре и сделать его правым защитником

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Тоттенхэм" интересуется крайним полузащитником "Вулверхэмптона" Адама Траоре, сообщает The Athletic. "Шпоры" рассматривают подобный вариант, так как на рынке не хватает правых фуллбеков.

У Траоре осталось всего 18 месяцев по контракту с "Вулверхэмптоном". Его стоимость в настоящее время оценивается примерно в 20 миллионов фунтов.

Также сообщается, что частью возможного трансфера может стать защитник Мэтт Доэрти, который перешел в "Тоттенхэм" из "Вулверхэмптона" в 2020 году.

В этом сезоне Траоре 20 раз выходил на поле, но не отличился результативными действиями.

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В статье: Вулверхэмптон Тоттенхэм (Лондон) Адама Траоре
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Источник:
theathletic.com

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