Манчестер Сити в гостях разгромил Суиндон и прошел в следующий раунд Кубка Англии

Кубок Англии, третий раунд (1/32 финала)

"Каунти Граунд" (Суиндон)

Главный арбитр: Дэнни Ингленд

Без Гвардиолы гости все равно играли в гвардиоловский футбол. Испанский наставник отсутствовал из-за коронавируса, как и украинец Зинченко и еще шесть футболистов первой команды. Несмотря на потери, в стартовой одинадцятке на поединок против команды Второй лиги (четвертый дивизион) вышла чуть ли не основа.

На старте поединка Бернарду Силва получил два шанса отличиться. Сначала португалец после прострела от соотечественника Канселу пробил выше ворот из пределов штрафной, а затем все-таки смог открыть счет из гораздо более выгодной позиции. Палмер накрутил оппонента в правой части штрафной зоны и прострелил вдоль ворот – Силве нужно было только перевести мяч в сетку.

Хозяева очень боялись выходить в атаки. При контрнаступлении они останавливались, а позиционные атаки не выходили. Одна из таких даже завершилась голом в свои ворота. Голкипер отдал не слишком точную передачу партнеру, у которого мяч отобрал Жезус. Бразилец отыграл стеночку из Де Брюйне, а затем обыграл Уорда.

На 59-й минуте Гюндоган довел счет до разгромного. Голкипер "Суиндона" Уорд неудачно выставил стенку, дав возможность немецкому полузащитнику найти щель к правому углу ворот хозяев. Илкай этим воспользовался и угодил с метров 25 точно в цель.

Через две минуты гости могли забить четвертый. Защитники “Суиндона” привезли ненужный пенальти, который взялся исполнять Жезус. Однако дубль ему не дал оформить голкипер Уорд, который потянул удар Габриэля в стиле Жоржиньо – с подскоком.

Но вот хозяева даже забили гол престижа. "Суиндон" наконец-то организовал быструю атаку, зона Канселу провалилась, а из нее забил Маккерди. К слову, пятый гол для него в последних двух матчах. Это взятие ворот хозяева праздновали, чуть ли не как победу – знали, что на больше не способны.

THE FINISH. ????



THE CELEBRATION. ????



THE PERFECT FA CUP GOAL. ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/JpFQChtP84 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2022

Собственно, это подтвердил гол 19-летнего Палмера точно в девятку, который поставил точку в этом матче.

The left peg ????



An FA Cup debut goal for Cole Palmer ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/vz6rsi6fAh — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2022

"Манчестер Сити" становится первой командой, которая прошла в четвертый раунд Кубка Англии. “Горожане” даже имели возможность выпустить часть игроков своей академии, как и для “Свиндона” текущий поединок – это неоценимый опыт. Им еще за выход в Первую лигу сражаться. А “Сити” дальше будет готовиться к встрече с Челси - 15 января будет бой.

"Суиндон" - "Манчестер Сити" 1:4

Голы: Гарри Маккерди 78 – Бернардо Силва 14, Габриэль Жезус 28, Илкай Гюндоган 59, Коул Палмер 82

"Суиндон": Ворд – Одимайо (Криклоу-Нобл 71), Конрой, Хант – Кеслер – Глэдвин (Уильямс 71), Рид (Ист 87), Лайден, Яндоло – Симпсон (Парсонс 83), Маккерди (Дабре 87)

"Манчестер Сити": Штеффен – Уолкер, Диаш, Аке (Мбете 86), Канселу – Родри, Гюндоган (Лавия 83) – Де Брюйне (Макети 65), Палмер (Кайке 86), Бернардо – Жезус

Предупреждения: Родри 64, Уокер 80, Макети 90+2