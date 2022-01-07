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Манчестер Юнайтед не пытался продлить контракт с Погба
Клуб ещё не готов платить полузащитнику 500 тысяч фунтов в неделю
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Представитель полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба опроверг слухи о предложении клуба продлить с ним контракт, сообщает Daily Mail. Известно, что игрок хотел бы получать в клубе 500 тысяч фунтов в неделю после обновления соглашения.
Ранее в английских медиа появилась информация, что "МЮ" готов платить 28-летнему хавбеку запрашиваемую сумму.
Текущий контракт француза с "дьяволами" истекает летом.
"Хотим разъяснить появившиеся в медиа сведения. У Поля не было предложений о продлении контракта в последние месяцы.
Сейчас он полностью сконцентрирован на восстановлении от травмы, чтобы помочь команде как можно скорее", – сказал представитель Погба.
Напомним, что Поль не играет за "Юнайтед" с 10 ноября из-за травмы подколенного сухожилия.
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