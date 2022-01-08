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Одноклубника Зинченко выпустили из тюрьмы под залог
Тоже своеобразный "трансфер"
Getty Images / Global Images Ukraine
Французского защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди освободили из-под стражи во время судебного заседания, которое касалось продления меры пресечения.
Вчера 27-летнего футболиста отпустили под залог с условием специального надзора, хотя ранее суд трижды отказал Менди в освобождении и домашнем аресте.
Как известно, футболиста обвиняют в семи случаях изнасилования, в том числе несовершеннолетней. Игрок находится под стражей с августа минувшего года, а суд уже не первый раз переносится на более поздний срок.
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