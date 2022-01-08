Одноклубника Зинченко выпустили из тюрьмы под залог

Французского защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди освободили из-под стражи во время судебного заседания, которое касалось продления меры пресечения.

Вчера 27-летнего футболиста отпустили под залог с условием специального надзора, хотя ранее суд трижды отказал Менди в освобождении и домашнем аресте.

Как известно, футболиста обвиняют в семи случаях изнасилования, в том числе несовершеннолетней. Игрок находится под стражей с августа минувшего года, а суд уже не первый раз переносится на более поздний срок.