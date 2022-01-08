  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Одноклубника Зинченко выпустили из тюрьмы под залог
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одноклубника Зинченко выпустили из тюрьмы под залог

Англия
(1 голосов)

Тоже своеобразный "трансфер"

Одноклубника Зинченко выпустили из тюрьмы под залог

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Французского защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди освободили из-под стражи во время судебного заседания, которое касалось продления меры пресечения.

Вчера 27-летнего футболиста отпустили под залог с условием специального надзора, хотя ранее суд трижды отказал Менди в освобождении и домашнем аресте.

Как известно, футболиста обвиняют в семи случаях изнасилования, в том числе несовершеннолетней. Игрок находится под стражей с августа минувшего года, а суд уже не первый раз переносится на более поздний срок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: тюрьма Манчестер Сити Бенжамин Менди Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
RMC Sport

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Savage0059 (Kyiv)
08.01.2022 в 10:08
Как вообще можно было осудить чернокожего? Это ли не расизм?!
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
08.01.2022 в 10:34
а его что осудили? пока только он обвиняемый. И если обвиняемого в СЕМИ изнасилованиях выпускают внезапно спустя столько времени под залог, значит у обвинения не все гладко с доказательствами.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...