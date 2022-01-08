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Ньюкасл нацелился на вингера Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Клуб продолжает искать усиление

Ньюкасл нацелился на вингера Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Ньюкасл" проявляет серьезный интерес к французскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялю. Клуб рассматривает вариант с арендой 26-летнего футболиста.

Также ранее была информация о том, что на форварда претендуют "Севилья", "Барселона", "Атлетико" и "Ювентус". Кроме этого, недавно агент игрока заявил, что Марсьяль хочет уйти из "Юнайтед" зимой из-за малого количества игровой практики.

В текущем сезоне АПЛ 26-летний форвард только дважды выходил в стартовом составе "красных дьяволов". Еще в пяти поединках Антони появлялся со скамейки запасных.

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В статье: Ньюкасл Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Times

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