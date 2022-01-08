Ньюкасл нацелился на вингера Манчестер Юнайтед

"Ньюкасл" проявляет серьезный интерес к французскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялю. Клуб рассматривает вариант с арендой 26-летнего футболиста.

Также ранее была информация о том, что на форварда претендуют "Севилья", "Барселона", "Атлетико" и "Ювентус". Кроме этого, недавно агент игрока заявил, что Марсьяль хочет уйти из "Юнайтед" зимой из-за малого количества игровой практики.

В текущем сезоне АПЛ 26-летний форвард только дважды выходил в стартовом составе "красных дьяволов". Еще в пяти поединках Антони появлялся со скамейки запасных.