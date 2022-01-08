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Ньюкасл нацелился на вингера Манчестер Юнайтед
Клуб продолжает искать усиление
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ньюкасл" проявляет серьезный интерес к французскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялю. Клуб рассматривает вариант с арендой 26-летнего футболиста.
Также ранее была информация о том, что на форварда претендуют "Севилья", "Барселона", "Атлетико" и "Ювентус". Кроме этого, недавно агент игрока заявил, что Марсьяль хочет уйти из "Юнайтед" зимой из-за малого количества игровой практики.
В текущем сезоне АПЛ 26-летний форвард только дважды выходил в стартовом составе "красных дьяволов". Еще в пяти поединках Антони появлялся со скамейки запасных.
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