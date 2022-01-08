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Конте не против возвращения Эриксена в Тоттенхэм
Они уже работали вместе до этого
Главный тренер "Тоттенгема" Антонио Конте рассказал о том, может ли полузащитник Кристан Эриксен вернуться в лондонскую команду:
“В последнее время я не общался с Кристианом. Здорово видеть, что он занимается на поле и работает с мячом.
Мы говорим об очень сильном футболисте. Но, что еще важнее, это прекрасный человек. То, что случилось летом, – это не очень хорошо. Это было плохо и для тех, кто работал с Эриксеном, и для тех, кто его знает.
В тот момент я испугался. Прекрасно видеть, что он готовится снова выйти на поле, это отличные новости. Думаю, для Кристиана дверь всегда открыта”, - сказал итальянский специалист.
Отметим, что зимой 2020-го Эриксен перешел из "Тоттенхэма" в миланский "Интер" (который возглавлял Антонио Конте) за 20 млн евро. Правда, датчанин так и не стал полноценным игроком основного состава.
Также напомним, что в декабре прошлого года "неррадзурри" расторгли контракт с Кристианом. Пока Эриксен находится без команды. Причиной послужил кардиостимулятор в сердце футболиста, с которым он живет после
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