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Конте не против возвращения Эриксена в Тоттенхэм

Англия
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Они уже работали вместе до этого

Конте не против возвращения Эриксена в Тоттенхэм

Новина українською

Главный тренер "Тоттенгема" Антонио Конте рассказал о том, может ли полузащитник Кристан Эриксен вернуться в лондонскую команду:

“В последнее время я не общался с Кристианом. Здорово видеть, что он занимается на поле и работает с мячом.

Мы говорим об очень сильном футболисте. Но, что еще важнее, это прекрасный человек. То, что случилось летом, – это не очень хорошо. Это было плохо и для тех, кто работал с Эриксеном, и для тех, кто его знает.

В тот момент я испугался. Прекрасно видеть, что он готовится снова выйти на поле, это отличные новости. Думаю, для Кристиана дверь всегда открыта”, - сказал итальянский специалист.

Отметим, что зимой 2020-го Эриксен перешел из "Тоттенхэма" в миланский "Интер" (который возглавлял Антонио Конте) за 20 млн евро. Правда, датчанин так и не стал полноценным игроком основного состава.

Также напомним, что в декабре прошлого года "неррадзурри" расторгли контракт с Кристианом. Пока Эриксен находится без команды. Причиной послужил кардиостимулятор в сердце футболиста, с которым он живет после несчастного случая на Евро-2020 в матче против Финляндии.

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В статье: Кристиан Эриксен Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Evening Standart

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