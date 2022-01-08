Конте не против возвращения Эриксена в Тоттенхэм

Главный тренер "Тоттенгема" Антонио Конте рассказал о том, может ли полузащитник Кристан Эриксен вернуться в лондонскую команду:

“В последнее время я не общался с Кристианом. Здорово видеть, что он занимается на поле и работает с мячом.

Мы говорим об очень сильном футболисте. Но, что еще важнее, это прекрасный человек. То, что случилось летом, – это не очень хорошо. Это было плохо и для тех, кто работал с Эриксеном, и для тех, кто его знает.

В тот момент я испугался. Прекрасно видеть, что он готовится снова выйти на поле, это отличные новости. Думаю, для Кристиана дверь всегда открыта”, - сказал итальянский специалист.