Кубок Англии. Сенсация от Хартлпула, досадный вылет Мэнсфилда, Пэлас дожал Миллуолл

Кубок Англии, третий раунд

“Мэнсфилд Таун” (IV) – “Мидлсбро” (II) 2:3

Голы: Хокинс 67, Оутс 85 – Икпеазу 4, Бойд-Манс 14, О’Тул 90+5 (авт.)

“Мидлсбро” уверенно начал матч против представителя четвертого дивизиона “Мэнсфилд Таун”. Красивый гол забил Икпеазу, скинув с плеч двух защитников, и дальним ударом пробив в угол, затем свой первый гол за “Боро” забил североирландский форвард Бойд-Манс.

Но после перерыва “Мэнсфилд Таун” удалось перевернуть игру. Команде Найджела Клафа удавалось проводить качественные атаки, и в итоге “Мэнсфилд” отыграл два мяча.

Но все же в следующий раунд вышел “Мидлсбро” Криса Уайлдера. Очень досадно после камбэка пропустить такой гол. Прострел с Джонса с фланга, защитник “Мэнсфилда” О’Тул пытается выбить мяч, но попадает в своего одноклубника Хьюитта. 2:3.

“Ковентри Сити” (II) – “Дерби Каунти” (II) 1:0

Гол: Хэйм 42

Прекращает участие в Кубке Англии “Дерби Каунти” Уэйна Руни. Единственный гол после углового забил шотландский центрбек “Ковентри” Дэвид Хейм.

“Хартлпул Юнайтед” (IV) – “Блэкпул” (II) 2:1

Голы: Фергюсон 48, Грэй 61 – Андерсон 8

На данный момент, самая крупная сенсация третьего раунда. “Хартлпул” ранее выбил из Кубка клубы третьего дивизиона “Уиком” и “Линкольн”, а сегодня команду Чемпионшипа “Блэкпул”. Гости выигрывали после первого тайма, но сначала экс-игрок “Блэкпула” Дэвид Фергюсон сравнял счет, а на 61-й минуте победный гол “Хартлпула” забил 18-летний форвард Джо Грэй.

“Бернли” – “Хаддерсфилд” (II) 1:2

Голы: Родригес 28 – Корома 74, Пирсон 87

Еще одна сенсация. “Бернли” стал первой командой АПЛ, вылетевший из Кубка Англии 2021/22. Команда Шона Дайча испытывает трудности в чемпионате (одна победа и всего 11 очков в 17 турах), и неудачу в игре с “Хаддерсфилдом” понять можно. “Бернли” открыл счет голом Родригеса, но “Хаддерсфилд” в конце игры смог забить два мяча в ответ.

“Миллуолл” (II) – “Кристал Пэлас” 1:2

Голы: Афобе 17 – Олисе 46, Матета 58

В принципиальном матче двух лондонских клубов (“Кристал Пэлас” – второй по вражде клуб для “Миллуолла” после “Вест Хэма”) победила более классная команда. “Пэлас” был сонным и маловразумительным в первом тайме, и пропустил очень глупый гол. Некогда претендент на пост №1 в сборной Англии Джек Батлэнд завозился с мячом в своей штрафной и подарил его Афобе. Рев фанов на “Дене” был просто сумасшедшим.

Вероятно в перерыве Патрику Виейра удалось дать правильные подсказки своим футболистам, так как “Кристал Пэлас” моментально преобразился. Но и “Миллуолл” поспособствовал отыгрышу гостей. В частности удивляет, почему Майкл Олисе стал получать так много свободы на своем фланге. Экс-игрок “Рединга” своими смещениями с правого фланга под левою ногу фактически сам организовал камбэк “Пэлас”. Сначала 20-летний вингер забил сам, затем выполнил навес на голову Матета, мог оформлять и дубль, но пробил в штангу.

В конце матча “Миллуолл” пытался навесами и кроссами прижать “Пэлас” к его воротам, но гости успешно отбились от примитивных атак хозяев.

“Бристоль Сити” (II) – “Фулхэм” (II) 0:1

Гол: Уилсон 105

Первая игра третьего раунда, в которой командам понадобилось дополнительное время (переигровки на этой стадии были отменены). “Бристоль Сити” – не конкурент “Фулхэму” в борьбе за выход в АПЛ, но в матче Кубка команда Найджела Пирсона смогла оказать мощное сопротивление лондонцам. Но все же победил “Фулхэм”. Единственный гол получился довольно-таки курьезным. Харри Уилсон закрутил мяч с острого угла в штрафную, и мяч, никого не коснувшись, залетел в ворота.