Конте: Я очень хорошо знаю, что являюсь топ-тренером с большой зарплатой

Главный тренер "Тоттенгема" Антонио Конте прокомментировал свой контракт с клубом:

“Я подписал контракт сроком два года. Мы приняли такое решение вместе с руководством клуба. Я не тот тренер, который заключает контракты на много лет. Это не совсем честно, ведь я очень хорошо знаю, что являюсь топ-тренером с большой зарплатой для этого клуба. Короткий контракт не станет проблемой для меня – остался всего год.

Я хочу улучшать ситуацию в “Тоттенхэме”. Я счастлив работать с этим составом, потому что он даёт мне большие возможности. Но в то же время клуб должен знать, как я вижу ситуацию, должен осознавать, какое мнение у меня и особенно, какова наша цель”, - сказал Конте.