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Конте: Я очень хорошо знаю, что являюсь топ-тренером с большой зарплатой
Знает себе цену
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Тоттенгема" Антонио Конте прокомментировал свой контракт с клубом:
“Я подписал контракт сроком два года. Мы приняли такое решение вместе с руководством клуба. Я не тот тренер, который заключает контракты на много лет. Это не совсем честно, ведь я очень хорошо знаю, что являюсь топ-тренером с большой зарплатой для этого клуба. Короткий контракт не станет проблемой для меня – остался всего год.
Я хочу улучшать ситуацию в “Тоттенхэме”. Я счастлив работать с этим составом, потому что он даёт мне большие возможности. Но в то же время клуб должен знать, как я вижу ситуацию, должен осознавать, какое мнение у меня и особенно, какова наша цель”, - сказал Конте.
Напомним, что итальянский специалист присоединился к клубу 2 ноября и заключил соглашение со "шпорами" до лета 2023 года. СМИ сообщали, что Конте зарабатывает в Лондоне 18 млн евро в год.
Сейчас "Тоттенхэм" идет шестым в АПЛ, уступая четвертому "Арсеналу" двумя очками при двух матчах в запасе. Следующий поединок в чемпионате "шпоры" проведут как раз с "канонирами" 16 января.
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