Кубок Англии. Ньюкасл проиграл клубу третьей лиги, Лестер выбил Уотфорд 

Кубок Англии, третий раунд

Добро пожаловать в Ньюкасл, Киран Триппьер! Переход фулбека сборной Англии – это флангманский трансфер для саудовских владельцев “Ньюкасла” и он собой должен символизировать возрождение северного гиганта. Но об этом пока говорить рано. “Ньюкасл” вылетел из Кубка Англии, проиграв команде третьего дивизиона.

Cambridge United have beaten as many Premier League sides as Newcastle United have this season.