Кубок Англии. Ньюкасл проиграл клубу третьей лиги, Лестер выбил Уотфорд 

Кубок Англии, третий раунд

Добро пожаловать в Ньюкасл, Киран Триппьер! Переход фулбека сборной Англии – это флангманский трансфер для саудовских владельцев “Ньюкасла” и он собой должен символизировать возрождение северного гиганта. Но об этом пока говорить рано. “Ньюкасл” вылетел из Кубка Англии, проиграв команде третьего дивизиона.

Cambridge United have beaten as many Premier League sides as Newcastle United have this season. — Richard Jolly (@RichJolly) January 8, 2022

“Кембридж” провел хороший матч, особенно второй тайм, но все же не обошлось и без везения. В первые 45 минут у “Ньюкасла” было несколько хороших моментов, но игроки “сорок” или пробивали мимо, или гостей спасал болгарский кипер Димитар Митов. В составе “Ньюкасла” не было ни одного классического форварда, и это ощущалось.

“Кембридж” отбивался, но иногда и пытался идти вперед. Одна из таких вылазок привела к голу в ворота “сорок”. Дубравка не смог зафиксировать мяч, и Джо Айронсайд вколотил его в ворота.

У “Ньюкасла” два гола были отменены из офсайдов, у “Кембриджа” – один. Начиная с минуты 70-й, хозяева все меньше верили в то, что им удастся сделать камбэк, притихла и 50000 публика на “Сент-Джеймс Парке”. Камера выхватила кадром растерянных владельцев “Ньюкасла” – проигрыш команде из Лиги 1 это малопредставимый сценарий.

На 90+4 минуте Митов выполнил просто сумасшедший сэйв, парировав удар головой Жоэлинтона. “Кембридж” в следующем раунде! “Ньюкасл” сосредоточится на своем спасении в элите.

“Ньюкасл” – “Кембридж” (III) 0:1

Гол: Айронсайд 56

Продолжает участие в Кубке его действующий обладатель. Брендан Роджерс выставил полуэкспериментальный состав на игру против “Уотфорда”, но “лисы” уверенно разгромили команду Клаудио Раньери. Продолжает феерить Мэддисон, Тилеманс реализовал пенальти, еще по голу у Барнса и Олбрайтона. Во втором тайме игра была прервана на несколько минут – на “Кинг Пауэр Стэдиум” пропал свет.

“Лестер” – “Уотфорд” 4:1

Голы: Тилеманс 7 (пен.), Мэддисон 25, Барнс 54, Олбрайтон 85 – Педро 27

Уверенная победа “Брентфорда”. Определяющим стал выход на поле форварда Бриана Мбемо на 62-й минуте – французский нападающий за полчаса успел оформить хет-трик.

“Порт Вэйл” (IV) – “Брентфорд” 1:4

Голы: Хэрретт 70 – Форсс 26, Мбемо 66, Мбемо 76, Мбемо 87 (пен.)

Два прорыва нелиговых клубов. “Борэм Вуд” играет в Национальной лиге (пятый уровень) и на своем поле он справился с “Уимблдоном”, но самая громкая сенсация удалась команде “Киддерминстер Харриерс”, которая представляет Северную Национальную лигу (шестой уровень). Клуб из Вустершира обыграл “Рединг”, представляющий Чемпионшип.

“Борэм Вуд” (V) – “Уимблдон” (III) 2:0

Голы: Марш 10, Клифтон 86

“Киддерминстер Харриерс” (VI) – “Рединг” (II) 2:1

Голы: Остин 69, Морган-Смит 82 – Пушкаш 45

“Питерборо” (II) – “Бристоль Роверс” (IV) 2:1

Голы: Шмодич 20, Мумба 63 – Куттс 30 (пен.)

“Уиган” (III) – “Блэкберн” (II) 3:2

Голы: Пауэр 61, Уотмо 75, Эсгор 90+4 – Хадра 49, Айала 89

Что-то невообразимое творилось в матче между “Барнсли” и “Барроу”. Команда из Чемпионшипа, играя в большинстве с первого тайма, умудрилась пропустить от гостей из четвертой лиги четыре мяча за 30 минут. И все же победа осталась за “Барнсли”.

“Барнсли” (II) – “Барроу” (IV) 5:4

Голы: Андерсен 23, Уильямс 42, Коул 83, Моррис 88, Моррис 102 – Бэнкс 61, Дрисколл-Гленнон 78, Джонс 86, Кэй 90

Удаление: Бидлинг 38 (“Барроу”)

“Брайтону” понадобился овертайм, чтобы справиться с одним лидеров Чемпионшипа “Вест Бромвичем”. Помогло и удаление у хозяев. Определяющим стал выход на поле польского хавбека Якуба Модера на 76-й минуте. За девять минут до конца основного времени он сравнял счет, а в овертайме выполнил ассист на Мопе.

“Вест Бромвич” (II) – “Брайтон” 1:2

Голы: Робинсон 47 – Модер 81, Мопе 98

Удаление: Кипре 69 (“Вест Бромвич”)

“Куинз Парк Рейнджерс” (II) – “Ротерхэм” (III) 1:1, пен. 8:7

Голы: Дайкс 115 – Ихекве 98