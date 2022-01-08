Ходжсон: К Рангнику слишком высокие ожидания. В МЮ много игроков с большим эго

Бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон поделился мыслями насчет работы Ральфа Рангника на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед".

"Он очень серьезный футбольный человек, который везде добивался фантастических результатов. Я всегда сочувствую тем, кто оказывается под огнем критики, я сам бывал в таких ситуациях. Одна из проблем заключается в том, что у людей настолько высокие ожидания от Ральфа и его методов, что им трудно соответствовать.

В чем он действительно разбирается, так это в том, что нужно для создания хорошей команды, как сделать так, чтобы команда играла сообща, как добиться баланса атаки и защиты.

Конечно, он знает, как тяжело управлять футболистами. "Манчестер Юнайтед" – это клуб, где много больших футболистов, игроков с большим эго. Попытаться совместить их так, чтобы добиться баланса, – непростая задача. Для этого нужно время", – рассказал Ходжсон.