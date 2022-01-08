Халл - Эвертон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Украинец Виталий Миколенко сегодня впервые выйдет на поле в составе "Эвертона" в официальном матче. Главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес выпустит защитника в старте на поединок Кубка Англии против "Халл Сити". Важный момент для самого игрока, который позволит сделать первые выводы о его перспективах в Англии.

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