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Челси - Честерфилд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Без шансов для гостей

Челси - Честерфилд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Соперник из пятого дивизиона вряд ли сможет дать отпор хозяевам. К тому же, Томас Тухель в атаке решил особо не экспериментировать, а бросил в бой игроков основной обоймы. Для "Честерфилда" игра на "Стэмфорд Бридж" будет большим событием. Однако вынимать мяч из сетки собственных ворот ему придётся часто.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Челси (Лондон) Честерфилд
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