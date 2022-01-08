Челси - Честерфилд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Соперник из пятого дивизиона вряд ли сможет дать отпор хозяевам. К тому же, Томас Тухель в атаке решил особо не экспериментировать, а бросил в бой игроков основной обоймы. Для "Честерфилда" игра на "Стэмфорд Бридж" будет большим событием. Однако вынимать мяч из сетки собственных ворот ему придётся часто.

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