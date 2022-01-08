  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок Англии. Халл Сити - Эвертон 2:3. Ириски в четвертом раунде, Миколенко пока неубедительный 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Англии. Халл Сити - Эвертон 2:3. Ириски в четвертом раунде, Миколенко пока неубедительный 

Англия
Обновлено
(7 голосов)

Украинскому защитнику нужно время  

Кубок Англии. Халл Сити - Эвертон 2:3. Ириски в четвертом раунде, Миколенко пока неубедительный 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Нынешний “Эвертон” разучился побеждать, и неудивительно что у “ирисок” были проблемы с командой, которая борется за выживание за Чемпионшипе.

Главный тренер “Эвертона” Рафаэль Бенитес не давал однозначного ответа на вопрос, кто из зимних новичков (фулбеки Миколенко и Паттерсон) выйдет в старте на матч с “Халл Сити”. Выбор в итоге пал на Миколенко.

Для Миколенко это был не просто первый матч за четыре недели, это был первый матч в незнакомом клубе – и сразу кубковый выезд против соперника, который готов отдать на поле все, и сразу все 120 минут.

Можно понять нервы украинца. Уже на 20-й секунде он нарушил правил на своем фланге, Ханимен выполнил подачу со штрафного, мяч пролетел над головой украинца и Смит открыл счет в матче.

В первые 20 минут “Эвертону” не удавалось как-то войти в игру, Миколенко был незаметен. Подразумевала ли схема “Эвертона” (три центрбека, два вингбека), что от фланговых защитников требуется повышенная активность в атаке? По действиям украинца сказать сложно. Он играл близко к бровке, редко принимал участие в комбинационных действиях, и не брал риск на себя. Процент точных передач (66.7) оставляет желать лучшего.

Не впечатлял Миколенко и игрой на своей половине поля. “Халл” преимущественно атаковал через его фланг, и экс-игрок “Динамо” часто позволял сопернику выполнять кроссы в штрафную “Эвертона”. В конце первого тайма он получил желтую карточку, и в оставшиеся 70 минут матча с боязней шел в единоборства. Но можно вспомнить и о его блоке в первом тайме, когда Бегович уже был отыгран.

Как бы там не было, “ириски” отыгрались стараниями Грэя и Гордона. Грэй пошел в обводку, сыграл в стенку с Гордоном, и точно пробил.

После забитого гола у “Эвертона” наконец-то появилась уверенность, и скоро гости забили второй гол. Прострел Кенни с правого фланга, и Гомеш обескуражил защитников “Халла” в их штрафной.

Во втором тайме событий было меньше, можно вспомнить удар Миколенко в небеса после углового, обе команды дважды пробили в каркас ворот.

А затем “Халл” сравнял счет. Сработали все три замены – Хаддлстон поборолся за мяч, Монкур выполнил пас вперед, а Лонгмен красиво пробил дальним ударом. 2:2 – и овертайм.

Но и у “Эвертона” есть свой джокер с хорошим ударом. Победу “ирискам” принес Андрос Таунсенд, хорошо приловжшись к мячу на 99-й минуте.

Второй раз “Халлу” отыграться не удалось. “Эвертон” со скрипом выходит в следующий раунд, Миколенко может быть рад игровому времени. Впереди у экс-игрока “Динамо” долгие месяцы адаптации к английскому футболу. Сегодня у него был нервный старт, но со временем украинец прибавил в уверенности. Однако в АПЛ у него будут соперники совсем другого класса.

Кубок Англии, третий раунд. Халл, “МКМ Стэдиум”

“Халл Сити” (II) – “Эвертон” 2:3

Голы: Смит 1, Лонгмен 71 – Грэй 21, Гомеш 31, Таунсенд 99

“Халл”: Бакстер – Бернард, Маклафлин, Грівз – Уильямс (Лонгмен 63), Ханимен, Смоллвуд (Хаддлстон 63), Доэрти (Монкур 63), Льюис-Поттер – Смит (Хайндс 109), Ивз

“Эвертон”: Бегович – Годфри, Кин, Коулмэн – Миколенко, Гомеш (Гбамен 88), Аллан, Кенни (Дукуре 74) – Грэй (Доббин 106), Рондон (Тосун 117), Гордон (Таунсенд 66)

Предупреждения: Хаддлстон 90+5 – Миколенко 45+1, Годфри 114

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Бенитес Кубок Англии Эвертон (Ливерпуль) Халл Сити Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(7 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (35)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.01.2022 в 23:00
Виталик действительно немного мандражировал вначале, но это нормально. Новая команда и в первом же матче сразу в бой, да еще и в стартовом составе. Плохая сыгранность с партнёрами, незнание языка, всё новое и непривычное, другая обстановка, люди, стадион. Ему ведь всего 22 и у него был только 1 клуб и почти все в нём говорили на понятном ему языке. В Англии даже судят по-другому и к этому тоже нужно привыкнуть. Так что для первого раза сыграл нормально. Что приятно удивило, так это то, что в начале матча ему доверили разыграть штрафной, причём с правого фланга. А он сделал навес. То ли это специально, что бы он почувствовал уверенность, то ли он сразу всем понравился в коллективе. Но такие подачи обычно делают кто-то из авторитетов или старожилов команды.
Ответить
+2
0
avatar
Харьковчанин (Харків)
08.01.2022 в 22:53
Миколенко - найкращий гравець Евертона в матчі проти Халла за версією SofaScore. Отакої :)
Ответить
+2
-1
Тренерую (Столица)
08.01.2022 в 22:51
Достойно, учитывая, что это первый матч после отпуска и за новую команду!
Ответить
+3
-1
Footballers (Умань)
08.01.2022 в 22:42
Як на дебют непогано.
Ответить
+5
0
Камонплей
08.01.2022 в 22:32
Після того як Віталій на першій хвилині результативно пригнувся від м'яча очікував значно гіршого. Але потім дещо стабілізувався. Все ще забагато втрат і замало точності (0 з 6 довгих передач, тут люблять хейтити Коваленка в якого стабільно більше половини). За рахунок бонусів від заблокованого удару та виносу з лінії отримав хорошу оцінку. Але це тушіння пожеж - прерогатива аутсайдерів. Не те що хочеться бачити в стабільному середньому клубі. Загалом щось може з нього і вийти (при хорошому тренері, а це питання відкрите). Зінченка теж колись Марез як цуцика мордою по газону відвозив. Зараз значно краще. Окремо не можу не здивуватись грою і тактикою Евертона. 2 з 3 голів суто індивідуальні дії. Як і більшість створених моментів. Бенітес на старості років перетворився на якогось косплеєра Фоменка. Тому завжди було мало опорників проти будь якого суперника. А цей виходить грати проти аутсайдера чемпіоншипа в 5 захисників і їх все одно возять окремими великими відрізками. Ледве проповзли.
Ответить
+3
-1
Gerd Muller (Житомир)
08.01.2022 в 22:32
Аналитический портал SofaScore оценил старания украинца в 7,4 – самая высокая оценка среди всех игроков "Эвертона". WhoScored поставил Миколенко 7,58 балла – третий результат команды.
Ответить
+3
-1
avatar
Romerik (YNWA)
08.01.2022 в 22:30
Il Gatto: Він є таким, яким є. А саме не сильним на другому поверсі, і не завжди встигаючим за свої візаві. Не треба з нього ліпити безпомилкового бога, бо він наш. На даний момент часу він такий, а потім може вирости в міцного гравця АПЛ. Чого ти бачиш тільки мою критику, а не весь комментар, де я написав що зіграв в цілому непогано, але на цьому все. Могло бути гірше, і могли на старті і другий пропустити через нього, міг в кінці отримати другу жовту. Але я це опускаю, тому що цього не сталось. Про "якби грав інший фулбек" взагалі смішно. Мені до одного місця інші. Я дивився матч тільки через Миколенко, а на результат матчу мені начхати, так як евертона не переношу. І не треба своїх доброзичливців мені ліпити. А краще сприймай нормально критику гравця. Нічого тут страшного я не сказав...
Ответить
+9
-1
avatar
Nеxt-R (Киев)
08.01.2022 в 22:32
Нема сенсу щось пояснювати фанатику. Він тобі і Медведчука буде виправдовувати, бо він для нього "свій".
Ответить
+8
-1
avatar
Ракицкий (Питер)
08.01.2022 в 22:27
Миколенко будто первый раз играл в футбол)))Это не УГПЛ.Удачи Виталию
Ответить
0
-9
Algrab (Костопiль)
08.01.2022 в 22:28
п н х.
Ответить
+9
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.01.2022 в 22:38
О, скотобидло і тут на бойовому чергуванні. По всіх темах спеціаліст!
Ответить
+3
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
08.01.2022 в 22:24
Що значить "не переконливий"? Цілком пристойно відіграв, загроз з лівого флангу оборони практично за весь матч не було.
Ответить
+8
-1
avatar
Il Gatto
08.01.2022 в 22:35
Не переконав ретарда сммщика, і напевне автора заголовку, який в текстовій трансляції написав «Миколенко нарешті віддав точний пас з ауту»))0))0 Не так страшні московські вощі, як українські гниди — хороша фраза, яка стосується цього випадку, як і деяких юзернеймів тут
Ответить
+3
-10
avatar
riccо-sc (Київ)
08.01.2022 в 22:36
стули писок, бот
+8
-1
kukarekin (Одесса)
08.01.2022 в 22:20
Не люблю динамо и миколенко, но в данном матче он сыграл хорошо
Ответить
+5
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.01.2022 в 23:04
А я не люблю одессу и всяких кукарекающих петухов)
Ответить
0
0
ГенриВол (Волочиськ)
08.01.2022 в 22:19
Як би було зовсім погано, то 130 хвилин не тримали на полі
Ответить
+10
-1
ГенриВол (Волочиськ)
08.01.2022 в 22:16
В УПЛ всі відпочивають... Хто на Мальдівах, хто на Карібах, хто на кабана по снігу і далі по списку. А тут мясорубка. Кожний матч. В АПЛ немає Минаю, Чорноморця... Явно вже не до фото і не до інстаграму. Такі гроші в тиждень не даремно платять. Потрібно пахати і пахати на тренуваннях.
Ответить
+4
0
avatar
Il Gatto
08.01.2022 в 22:24
Так це ще навіть кубок. Безсумнівно, при повних трибунах грати і в такому темпі після упл — це просто дві великі різниці, не без кайфу ще й
Ответить
+1
-11
oda1979 (Запорожье)
08.01.2022 в 22:15
Как сыграл? Кто смотрел?
Ответить
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
08.01.2022 в 22:19
Нормально как для первой игры. Сделал несколько перехватов на опережение, выиграл большинство единоборств один в один, практически не проигрывал забеги игрокам соперника, правильно занял позицию, когда били по пустым воротам, выбив мяч и в конце игры на него свои стали больше пасовать. Как бы заслужил доверие. Единственный ляп допустил в начале игры, который к сожалению привел к голу, но после этого больше из игры не выпадал.
Ответить
+6
-1
stiv10 (Сумы)
08.01.2022 в 22:38
Для первой игры сыграл прилично. Один раз спас ворота, вынес мяч. Все выбросы мяча руками плотно на нем. Нерешительность в игре, боязнь обострений, так же понятна в первой игре. (Позицию правильно выбирает, единственно что бросилось в глаза, несколько раз его на скорости легко(словно стоячего) обходили игроки Халла. А ведь это Чемпионшип. В АПЛ условный Салах или Марез его могут даже не заметить.
+3
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
08.01.2022 в 22:42
Большей частью не столько Виталия обходили на скорости, сколько разыгрывали двое против одного - его практически не страховали партнеры на фланге...
+2
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
08.01.2022 в 22:14
Миколенко "третій в Евертоні" і це в першому матчі! Тепер головне стабільно додавати! І все буде добре...
Ответить
+8
-5
avatar
Romerik (YNWA)
08.01.2022 в 22:11
З перших хвилин показали, хто він такий є. Але потім більш менш прийшов до тями, і виглядав, скажемо так, на рівні більшості. Могло бути і гірше. Якщо найкращого в евертоні оцінювати в 10 балів, то зіграв десь на сім. Непереконливо, але і не жахливо
Ответить
+10
-2
avatar
Il Gatto
08.01.2022 в 22:17
Фігасобі, а який він є? Вам просто по фану гівно лити, чи просто характер такий? Якби сьогодні на позиції Миколенко грав інший фулбек, ви, експерти, навіть би не говорили про ці надумані помилки чи погану гру. Головне, шо Миколенка буде оцінювати ТШ команди, а не ви, «доброзичливі» українці, які ніби прямо вилізли з того анекдоту про пекло і казан.
Ответить
+5
-16
avatar
UA-Футбол-PRО (Ужгород)
08.01.2022 в 22:20
Покидьок козломордий, ти вже з бастою сфотографувався?
+14
-6
avatar
Il Gatto
08.01.2022 в 22:09
Нормальний матч Миколенка
Ответить
+12
-8
polus (Dnipro)
08.01.2022 в 22:09
выдержал он таки 130 минут
Ответить
+8
0
avatar
WuTаng (Київ)
08.01.2022 в 22:07
Я всцикався як після обрізок Миколенка Бенітес хватався за голову. Ось це купили
Ответить
+15
-19
avatar
Il Gatto
08.01.2022 в 22:10
то видно, що ти обсиканий по життю і в голові в тебе насрано
Ответить
+13
-17
Vixi73 (Uzhgorod)
08.01.2022 в 22:13
Подивись матч краще
+14
-7
avatar
Il Gatto
08.01.2022 в 22:29
Лол, я то дивився, а от Бенітез походу з амнезією, відразу забув, як хватався за голосу, тому Миколенко і зіграв 120 хв. Вам рагулям і тупим хейтерам у футболі розбиратись забороняє віра, чи ви по життю такі тупі?
+5
-13
avatar
Romerik (YNWA)
08.01.2022 в 22:13
Нічого такого не було. В першій атаці він винен, але на тому все. Не було там більше за що ховатися за голову. Не песди
Ответить
+13
-2
Mike7 (Рівне)
08.01.2022 в 22:24
Памперс треба було собі одягнути)
Ответить
+8
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...