Кубок Англии. Халл Сити - Эвертон 2:3. Ириски в четвертом раунде, Миколенко пока неубедительный 

Нынешний “Эвертон” разучился побеждать, и неудивительно что у “ирисок” были проблемы с командой, которая борется за выживание за Чемпионшипе.

Главный тренер “Эвертона” Рафаэль Бенитес не давал однозначного ответа на вопрос, кто из зимних новичков (фулбеки Миколенко и Паттерсон) выйдет в старте на матч с “Халл Сити”. Выбор в итоге пал на Миколенко.

Для Миколенко это был не просто первый матч за четыре недели, это был первый матч в незнакомом клубе – и сразу кубковый выезд против соперника, который готов отдать на поле все, и сразу все 120 минут.

Можно понять нервы украинца. Уже на 20-й секунде он нарушил правил на своем фланге, Ханимен выполнил подачу со штрафного, мяч пролетел над головой украинца и Смит открыл счет в матче.

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Hope you took your seats early... ????@HullCity take just 45 seconds to go in front! ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/DxLIeq8gMY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2022

В первые 20 минут “Эвертону” не удавалось как-то войти в игру, Миколенко был незаметен. Подразумевала ли схема “Эвертона” (три центрбека, два вингбека), что от фланговых защитников требуется повышенная активность в атаке? По действиям украинца сказать сложно. Он играл близко к бровке, редко принимал участие в комбинационных действиях, и не брал риск на себя. Процент точных передач (66.7) оставляет желать лучшего.

Не впечатлял Миколенко и игрой на своей половине поля. “Халл” преимущественно атаковал через его фланг, и экс-игрок “Динамо” часто позволял сопернику выполнять кроссы в штрафную “Эвертона”. В конце первого тайма он получил желтую карточку, и в оставшиеся 70 минут матча с боязней шел в единоборства. Но можно вспомнить и о его блоке в первом тайме, когда Бегович уже был отыгран.

Как бы там не было, “ириски” отыгрались стараниями Грэя и Гордона. Грэй пошел в обводку, сыграл в стенку с Гордоном, и точно пробил.

После забитого гола у “Эвертона” наконец-то появилась уверенность, и скоро гости забили второй гол. Прострел Кенни с правого фланга, и Гомеш обескуражил защитников “Халла” в их штрафной.

Во втором тайме событий было меньше, можно вспомнить удар Миколенко в небеса после углового, обе команды дважды пробили в каркас ворот.

А затем “Халл” сравнял счет. Сработали все три замены – Хаддлстон поборолся за мяч, Монкур выполнил пас вперед, а Лонгмен красиво пробил дальним ударом. 2:2 – и овертайм.

Но и у “Эвертона” есть свой джокер с хорошим ударом. Победу “ирискам” принес Андрос Таунсенд, хорошо приловжшись к мячу на 99-й минуте.

Второй раз “Халлу” отыграться не удалось. “Эвертон” со скрипом выходит в следующий раунд, Миколенко может быть рад игровому времени. Впереди у экс-игрока “Динамо” долгие месяцы адаптации к английскому футболу. Сегодня у него был нервный старт, но со временем украинец прибавил в уверенности. Однако в АПЛ у него будут соперники совсем другого класса.

Кубок Англии, третий раунд. Халл, “МКМ Стэдиум”

“Халл Сити” (II) – “Эвертон” 2:3

Голы: Смит 1, Лонгмен 71 – Грэй 21, Гомеш 31, Таунсенд 99

“Халл”: Бакстер – Бернард, Маклафлин, Грівз – Уильямс (Лонгмен 63), Ханимен, Смоллвуд (Хаддлстон 63), Доэрти (Монкур 63), Льюис-Поттер – Смит (Хайндс 109), Ивз

“Эвертон”: Бегович – Годфри, Кин, Коулмэн – Миколенко, Гомеш (Гбамен 88), Аллан, Кенни (Дукуре 74) – Грэй (Доббин 106), Рондон (Тосун 117), Гордон (Таунсенд 66)

Предупреждения: Хаддлстон 90+5 – Миколенко 45+1, Годфри 114