Кубок Англии. Халл Сити - Эвертон 2:3. Ириски в четвертом раунде, Миколенко пока неубедительный 

Нынешний “Эвертон” разучился побеждать, и неудивительно что у “ирисок” были проблемы с командой, которая борется за выживание за Чемпионшипе.

Главный тренер “Эвертона” Рафаэль Бенитес не давал однозначного ответа на вопрос, кто из зимних новичков (фулбеки Миколенко и Паттерсон) выйдет в старте на матч с “Халл Сити”. Выбор в итоге пал на Миколенко.

Для Миколенко это был не просто первый матч за четыре недели, это был первый матч в незнакомом клубе – и сразу кубковый выезд против соперника, который готов отдать на поле все, и сразу все 120 минут.

Можно понять нервы украинца. Уже на 20-й секунде он нарушил правил на своем фланге, Ханимен выполнил подачу со штрафного, мяч пролетел над головой украинца и Смит открыл счет в матче.

Hope you took your seats early... ????@HullCity take just 45 seconds to go in front! ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/DxLIeq8gMY