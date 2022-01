Бенитес: Миколенко сыграл неплохо, я им доволен 

Главный тренер “Эвертона”Рафаэль Бенитес оценил игру Виталия Миколенко в его дебютном матче против “Халл Сити” в Кубке Англии. “Ириски” прошли в следующий раунд, победив клуб из Чемпионшипа в овертайме (3:2).

“Он сыграл неплохо. Он не был полностью готов и немного устал в конце матча. Но это нормально, он не тренировался 15 дней и сразу был вынужден играть при такой интенсивности. Он спокойно действовал с мячом и сохранял организацию при владении. Я доволен его настроем.

Конечно, ему есть в чем добавлять, в частности надо подучить английский язык и в целом работать над адаптацией к английскому футболу. Но в целом я им доволен, сегодня он справился”, – сказал Бенитес.

Сдержанно-положительно оценила действия Миколенко и английская пресса. Liverpool Echo поставил украинцу шестерку (сразу восемь игроков “Эвертона” получили этот балл, у четырех была семерка, два игрока получили пять). “Заметно добавил по ходу матча, и вынес мяч с пустых ворот при счете 2:1 в первом тайме. Солидный дебют новичка”, – пишет корреспондент Liverpool Echo Адам Джонс.

В шесть баллов оценили игру Миколенко и The Telegraph и The Mail on Sunday.

Правда в отчете The Telegraph была допущена ошибка: украинец дважды был подписан как Mylenko, а не Mykolenko.