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Дебют Миколенко. Халл – Эвертон 2:3. Видео голов и обзор матча

Англия
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Украинец как и ошибался, так и выручал

Дебют Миколенко. Халл – Эвертон 2:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча третьего раунда Кубка Англии, в котором “Халл Сити” принимал “Эвертон”. На первой минуте гости, а в том числе и украинский левый защитник Виталий Миколенко, приняли холодный душ и уже вынимали мяч из своей сетки ворот. Правда, затем защитник реабилитировался и спас свою команду. Оба коллектива провели результативную встречу, в которой победу в дополнительное время вырвали "ириски".

"Халл Сити" - "Эвертон" 2:3

Голы: Смит 1, Лонгмэн 71 – Грей 21, Гомеш 31, Таунсенд 99

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Халл Сити Виталий Миколенко
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