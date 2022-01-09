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Дебют Миколенко. Халл – Эвертон 2:3. Видео голов и обзор матча
Украинец как и ошибался, так и выручал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча третьего раунда Кубка Англии, в котором “Халл Сити” принимал “Эвертон”. На первой минуте гости, а в том числе и украинский левый защитник Виталий Миколенко, приняли холодный душ и уже вынимали мяч из своей сетки ворот. Правда, затем защитник реабилитировался и
"Халл Сити" - "Эвертон" 2:3
Голы: Смит 1, Лонгмэн 71 – Грей 21, Гомеш 31, Таунсенд 99
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