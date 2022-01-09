Дебют Миколенко. Халл – Эвертон 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча третьего раунда Кубка Англии, в котором “Халл Сити” принимал “Эвертон”. На первой минуте гости, а в том числе и украинский левый защитник Виталий Миколенко, приняли холодный душ и уже вынимали мяч из своей сетки ворот. Правда, затем защитник реабилитировался и спас свою команду . Оба коллектива провели результативную встречу, в которой победу в дополнительное время вырвали "ириски".

"Халл Сити" - "Эвертон" 2:3

Голы: Смит 1, Лонгмэн 71 – Грей 21, Гомеш 31, Таунсенд 99