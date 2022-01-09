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Легендарный момент. В этот день 10 лет назад Анри отметил свое возвращение в Арсенал голом
Тьерри снова был дома
Сегодня, 9 января, исполняется ровно 10 лет с того момента, как Тьерри Анри после своего возвращения в “Арсенал” забил тот легендарный победный гол в ворота “Лидса”.
Французский нападающий впервые присоединился к “Арсеналу” летом 1999-го, покинув “Ювентус”. В Лондоне Анри провел восемь сезонов, завоевав семь трофеев (в том числе две АПЛ), а также четырежды став лучшим бомбардиром чемпионата.
В 2007-м Тьерри перешел в "Барселону", а затем покинул Европу ради американского "Ред Булл", однако в 2012 году клуб МЛС отдал француза в аренду на месяц в "Арсенал". Он успел сыграть в трех возможных турнирах, да еще и отличился в своем первом матче по возвращении.
В рамках третьего раунда Кубка Англии "Арсенал" принимал "Лидс" и победный гол на 78 минуте через 10 минут после выхода на замену забил Анри.
В общей сложности по возвращении в состав "канониров" он провел семь поединков и отличился дважды. 16 февраля он снова стал игроком РБ.
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