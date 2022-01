Пайету не понять. Футболист Кристал Пэлас просто продолжил игру после того, как ему в голову прилетела бутылка с трибун

Вчера, 8 января, в рамках 1/32 финала Кубка Англии состоялось лондонское дерби между “Миллуоллом” и “Кристал Пэлас”. Болельщики решили добавить жару в матч своими проделками во втором тайме.

На 69 минуте один из фанатов бросил бутылку воды в голову Майклу Олисе, который подавал угловой. Французский 20-летний футболист не стал симулировать, а просто отбросил этот “снаряд” за пределы поля. Также он показал болельщикам хозяев, чтобы продолжили так и дальше.

Michael Olise really got hit by a bottle from the Milwall crowd and told them to keep it coming ???? pic.twitter.com/YOjm2vFPus