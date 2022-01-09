  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пайету не понять. Футболист Кристал Пэлас просто продолжил игру после того, как ему в голову прилетела бутылка с трибун
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пайету не понять. Футболист Кристал Пэлас просто продолжил игру после того, как ему в голову прилетела бутылка с трибун

Англия
(1 голосов)

Без симуляции и театра

Пайету не понять. Футболист Кристал Пэлас просто продолжил игру после того, как ему в голову прилетела бутылка с трибун

Фейсбук Кристал Пелас/Автор невідомий

Новина українською

Вчера, 8 января, в рамках 1/32 финала Кубка Англии состоялось лондонское дерби между “Миллуоллом” и “Кристал Пэлас”. Болельщики решили добавить жару в матч своими проделками во втором тайме.

На 69 минуте один из фанатов бросил бутылку воды в голову Майклу Олисе, который подавал угловой. Французский 20-летний футболист не стал симулировать, а просто отбросил этот “снаряд” за пределы поля. Также он показал болельщикам хозяев, чтобы продолжили так и дальше.

Отметим, что к тому времени "Кристал Пэлас" отыгрался со счета 0:1 благодаря голу и результативной передаче как раз Олисе. Именно с цифрами 1:2 в табло в пользу гостей ("орлов") завершился этот матч, и они прошли в следующий раунд.

Напомним, что в ноябре прошлого года произошел похожий инцидент в чемпионате Франции. Тогда Пайе, которому бросили бутылку в голову, не смог продолжить игру. Матч был прерван, а с "Лиона" было снято одно очко за неподобающее поведение болельщиков.

Читайте такжеМатч Лион – Марсель сорван. Фанат бросил бутылку в голову Пайету
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Англии Кристал Пэлас (Лондон) Милуолл (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...