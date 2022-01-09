Пайету не понять. Футболист Кристал Пэлас просто продолжил игру после того, как ему в голову прилетела бутылка с трибун

Вчера, 8 января, в рамках 1/32 финала Кубка Англии состоялось лондонское дерби между “Миллуоллом” и “Кристал Пэлас”. Болельщики решили добавить жару в матч своими проделками во втором тайме.

На 69 минуте один из фанатов бросил бутылку воды в голову Майклу Олисе, который подавал угловой. Французский 20-летний футболист не стал симулировать, а просто отбросил этот “снаряд” за пределы поля. Также он показал болельщикам хозяев, чтобы продолжили так и дальше.

Michael Olise really got hit by a bottle from the Milwall crowd and told them to keep it coming ???? pic.twitter.com/YOjm2vFPus — ESPN FC (@ESPNFC) January 8, 2022

Отметим, что к тому времени "Кристал Пэлас" отыгрался со счета 0:1 благодаря голу и результативной передаче как раз Олисе. Именно с цифрами 1:2 в табло в пользу гостей ("орлов") завершился этот матч, и они прошли в следующий раунд.

Напомним, что в ноябре прошлого года произошел похожий инцидент в чемпионате Франции. Тогда Пайе, которому бросили бутылку в голову, не смог продолжить игру. Матч был прерван, а с "Лиона" было снято одно очко за неподобающее поведение болельщиков.