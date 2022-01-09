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Пайету не понять. Футболист Кристал Пэлас просто продолжил игру после того, как ему в голову прилетела бутылка с трибун
Без симуляции и театра
Фейсбук Кристал Пелас/Автор невідомий
Вчера, 8 января, в рамках 1/32 финала Кубка Англии состоялось лондонское дерби между “Миллуоллом” и “Кристал Пэлас”. Болельщики решили добавить жару в матч своими проделками во втором тайме.
На 69 минуте один из фанатов бросил бутылку воды в голову Майклу Олисе, который подавал угловой. Французский 20-летний футболист не стал симулировать, а просто отбросил этот “снаряд” за пределы поля. Также он показал болельщикам хозяев, чтобы продолжили так и дальше.
Michael Olise really got hit by a bottle from the Milwall crowd and told them to keep it coming ???? pic.twitter.com/YOjm2vFPus— ESPN FC (@ESPNFC) January 8, 2022
Отметим, что к тому времени "Кристал Пэлас" отыгрался со счета 0:1 благодаря голу и результативной передаче как раз Олисе. Именно с цифрами 1:2 в табло в пользу гостей ("орлов") завершился этот матч, и они прошли в следующий раунд.
Напомним, что в ноябре прошлого года произошел похожий инцидент в чемпионате Франции. Тогда Пайе, которому бросили бутылку в голову, не смог продолжить игру. Матч был прерван, а с "Лиона" было снято одно очко за неподобающее поведение болельщиков.
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