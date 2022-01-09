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Харри Магуайр: Я пришел в Манчестер Юнайтед за трофеями
Но тем временем титулы завоевывает его бывший клуб
Капитан "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр рассказал, почему перешел в состав "манкунианцев":
“Я пришел в этот клуб за трофеями. Я мог подписать контракт с другой командой, но хотел перейти к МЮ и помочь ему вернуться на победную тропу, по которой клуб направлялся во времена Фергюсона.
Победы придут, если мы все будем нацелены на это. Когда я рос, моими кумирами были Руни, Фердинанд, Видич, и я хочу повторить их успехи. Мне посчастливилось быть капитаном, и я ответственен за то, чтобы мы изменили ситуацию”, - сказал Магуайр.
Напомним, что Гарри перешел из “Лестера” в “Манчестер Юнайтед” летом 2019-го года за 87 млн евро. С тех пор "красные дьяволы" не завоевали ни одного трофея, в то время как “лисы” добыли Кубок и Суперкубок Англии. У самого Магуайра нет титулов на профессиональном уровне. Максимальное достижение – серебряная медаль Евро-2020 в составе сборной Англии.
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