Харри Магуайр: Я пришел в Манчестер Юнайтед за трофеями

Капитан "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр рассказал, почему перешел в состав "манкунианцев":

“Я пришел в этот клуб за трофеями. Я мог подписать контракт с другой командой, но хотел перейти к МЮ и помочь ему вернуться на победную тропу, по которой клуб направлялся во времена Фергюсона.

Победы придут, если мы все будем нацелены на это. Когда я рос, моими кумирами были Руни, Фердинанд, Видич, и я хочу повторить их успехи. Мне посчастливилось быть капитаном, и я ответственен за то, чтобы мы изменили ситуацию”, - сказал Магуайр.