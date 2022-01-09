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Харри Магуайр: Я пришел в Манчестер Юнайтед за трофеями

Англия
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Но тем временем титулы завоевывает его бывший клуб

Харри Магуайр: Я пришел в Манчестер Юнайтед за трофеями

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Капитан "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр рассказал, почему перешел в состав "манкунианцев":

“Я пришел в этот клуб за трофеями. Я мог подписать контракт с другой командой, но хотел перейти к МЮ и помочь ему вернуться на победную тропу, по которой клуб направлялся во времена Фергюсона.

Победы придут, если мы все будем нацелены на это. Когда я рос, моими кумирами были Руни, Фердинанд, Видич, и я хочу повторить их успехи. Мне посчастливилось быть капитаном, и я ответственен за то, чтобы мы изменили ситуацию”, - сказал Магуайр.

Напомним, что Гарри перешел из “Лестера” в “Манчестер Юнайтед” летом 2019-го года за 87 млн ​​евро. С тех пор "красные дьяволы" не завоевали ни одного трофея, в то время как “лисы” добыли Кубок и Суперкубок Англии. У самого Магуайра нет титулов на профессиональном уровне. Максимальное достижение – серебряная медаль Евро-2020 в составе сборной Англии.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Лестер Сити
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Источник:
Metro

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