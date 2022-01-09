Клопп сдал отрицательный тест на коронавирус и будет руководить Ливерпулем в матче Кубка Англии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поправился от коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Jürgen Klopp will take charge of our Emirates FA Cup third-round tie with Shrewsbury Town today. #LIVSHR — Liverpool FC (@LFC) January 9, 2022

Немецкий специалист сдал отрицательный тест и готов руководить "мерсисайдцами" в поединке третьего раунда Кубка Англии против "Шрусбери Таун". Отметим, что матч состоится 9 января.

Напомним, что Клопп сдал положительный тест на Covid-19 1 января и пропустил поединок АПЛ против “Челси”. Также был перенесен матч Кубка лиги с “Арсеналом”, который должен был состояться 6 января, из-за большого количества зараженных в команде. Официальный сайт клуба не сообщает, кто именно сейчас болен, кроме Трента Алексаандра-Арнольда – его возвращение ожидается в ближайшие дни.