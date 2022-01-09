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Клопп сдал отрицательный тест на коронавирус и будет руководить Ливерпулем в матче Кубка Англии

Англия
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Положительная новость для "мерсисайдцев"

Клопп сдал отрицательный тест на коронавирус и будет руководить Ливерпулем в матче Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поправился от коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Немецкий специалист сдал отрицательный тест и готов руководить "мерсисайдцами" в поединке третьего раунда Кубка Англии против "Шрусбери Таун". Отметим, что матч состоится 9 января.

Напомним, что Клопп сдал положительный тест на Covid-19 1 января и пропустил поединок АПЛ против “Челси”. Также был перенесен матч Кубка лиги с “Арсеналом”, который должен был состояться 6 января, из-за большого количества зараженных в команде. Официальный сайт клуба не сообщает, кто именно сейчас болен, кроме Трента Алексаандра-Арнольда – его возвращение ожидается в ближайшие дни.

"Ливерпуль" и "Шрусбери Таун" стартуют в 16:00. За ходом событий матча вы можете следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Шрусбери Таун коронавирус
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