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Кубок Англии. Две секунды Ярмоленко в победном матче Вест Хэма с Лидсом, Тоттенхэм с трудом дожал Моркем

Англия
(1 голосов)

В матчах воскресенья без сенсаций

Кубок Англии. Две секунды Ярмоленко в победном матче Вест Хэма с Лидсом, Тоттенхэм с трудом дожал Моркем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, третий раунд

“Чарльтон” (III) – “Норвич” 0:1

Гол: Рашица 79

“Ливерпуль” – “Шрусбери Таун” (III) 4:1

Голы: Гордон 34, Фабиньо 44 (пен.), Фирмино 78, Фабиньо 90+3 – Удо 27

“Сток Сити” (II) – “Лейтон Ориент” (IV) 1:0

Гол: Инс 43

“Тоттенхэм” – “Моркем” (III) 3:1

Голы: Уинкс 74, Моура 85, Кейн 88 – О’Коннор 33

“Тоттенхэм”: Голлини – Доэрти, Танганга, Родон, Дэвис, Сессеньон (Эмерсон 87) – Ло Чельсо (Скарлетт 88), Уинкс, Ндомбеле (Скипп 69) – Хиль (Моура 69), Алли (Кейн 69)

“Вест Хэм” – “Лидс” 2:0

Голы: Лансини 34, Боуэн 90+3

“Вест Хэм”: Ареоля – Фредерикс, Доусон, Диоп, Джонсон – Райс, Соучек – Боуэн, Лансини (Форнальс 76), Влашич (Масуаку 88) – Антонио (Ярмоленко 90+5)

“Лидс”: Мелье – Фирпо (Драме 69), Хьелде (Саммервилл 78), Льоренте, Эйлинг (Форшоу 60) – Бэйт (Даллас 46), Кох – Джеймс, Клих, Харрисон – Гринвуд (Рафинья 46)

Предупреждение: Лансини 72

“Вулверхэмптон” – “Шеффилд Юнайтед” (II) 3:0

Голы: Поденсе 14, Семеду 72, Поденсе 80

“Вулверхэмптон”: Радди – Килмэн, Коуди, Марсал (Моутиньо 46) – Семеду, Дендокер, Невеш (Жордау 85), Аит-нури – Траоре (Хименес 68), Силва (Транкао 68), Поденсе (Кандл 85)

“Лутон Таун” (II) – “Харрогейт Таун” (IV) 4:0

Голы: Адебайо 18, Джером 50, Нэйсмит 82, Берри 88

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В статье: Андрей Ярмоленко Вулверхэмптон Кубок Англии Тоттенхэм (Лондон) Кардифф Сити Шеффилд Юнайтед Лидс Юнайтед Чарльтон Атлетик (Лондон) Лейтон Ориент (Англия) Престон Норт Энд Лутон Таун Норвич Сити Сток Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.01.2022 в 18:19
Две секунды для Ярмолы --- это уже издевательство. Мог и побольше сыграть.
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khatskevich_bog (Киев)
09.01.2022 в 18:24
Тут больше вопрос не к Мойесу, а к арбитру
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