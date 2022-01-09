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Кубок Англии. Две секунды Ярмоленко в победном матче Вест Хэма с Лидсом, Тоттенхэм с трудом дожал Моркем
В матчах воскресенья без сенсаций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, третий раунд
“Чарльтон” (III) – “Норвич” 0:1
Гол: Рашица 79
Голы: Гордон 34, Фабиньо 44 (пен.), Фирмино 78, Фабиньо 90+3 – Удо 27
“Сток Сити” (II) – “Лейтон Ориент” (IV) 1:0
Гол: Инс 43
“Тоттенхэм” – “Моркем” (III) 3:1
Голы: Уинкс 74, Моура 85, Кейн 88 – О’Коннор 33
“Тоттенхэм”: Голлини – Доэрти, Танганга, Родон, Дэвис, Сессеньон (Эмерсон 87) – Ло Чельсо (Скарлетт 88), Уинкс, Ндомбеле (Скипп 69) – Хиль (Моура 69), Алли (Кейн 69)
“Вест Хэм” – “Лидс” 2:0
Голы: Лансини 34, Боуэн 90+3
“Вест Хэм”: Ареоля – Фредерикс, Доусон, Диоп, Джонсон – Райс, Соучек – Боуэн, Лансини (Форнальс 76), Влашич (Масуаку 88) – Антонио (Ярмоленко 90+5)
“Лидс”: Мелье – Фирпо (Драме 69), Хьелде (Саммервилл 78), Льоренте, Эйлинг (Форшоу 60) – Бэйт (Даллас 46), Кох – Джеймс, Клих, Харрисон – Гринвуд (Рафинья 46)
Предупреждение: Лансини 72
“Вулверхэмптон” – “Шеффилд Юнайтед” (II) 3:0
Голы: Поденсе 14, Семеду 72, Поденсе 80
“Вулверхэмптон”: Радди – Килмэн, Коуди, Марсал (Моутиньо 46) – Семеду, Дендокер, Невеш (Жордау 85), Аит-нури – Траоре (Хименес 68), Силва (Транкао 68), Поденсе (Кандл 85)
“Лутон Таун” (II) – “Харрогейт Таун” (IV) 4:0
Голы: Адебайо 18, Джером 50, Нэйсмит 82, Берри 88
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