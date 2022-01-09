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Рангник: Чтобы играть с тремя защитниками, нам нужно, чтобы они были здоровы

Англия
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У команды все еще есть определенные проблемы

Рангник: Чтобы играть с тремя защитниками, нам нужно, чтобы они были здоровы

Фото: manutd.com

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник дал комментарий о тактической схемы на будущие матчи:

"Думаю, в Англии у большинства команд есть своя система игры, которой они и придерживаются. Но есть и клубы, которые играют то с тремя, то с четырьмя защитниками. Или, как мы это видели у "Баварии" или "Лейпцига" при Нагельсманне, они могут начинать с четырьмя защитниками, но перестраиваться на игру с асимметричной защитой в какой-то мере.

Думаю, у нашей команды есть два варианта. Для того, чтобы играть с тремя защитниками, нам нужно, чтобы большинство наших центральных защитников было здорово. Думаю, при Сульшере команда так играла против "Тоттенхэма", "Аталанты" на выезде, "Манчестер Сити".

И я думаю, что мы могли бы играть с тремя защитниками, такой вариант существует. Но это зависит от доступных футболистов, от их текущей формы, от соперника в какой-то степени", – сказал Рангник.

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
Сайт "МЮ"

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