Лацио может арендовать Кепу уже этой зимой

Римский "Лацио" заинтересован в подписании голкипера лондонского "Челси" Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает английское издание The Athletic.

Вероятный формат перехода - аренда. В 27-летнем футболисте заинтересован лично главный тренер "орлов" Маурицио Сарри - игрок и тренер ранее работали в "Челси".

В случае оформления сделки, "пенсионерам" придется взять на себя большую часть зарплаты Кепы, так как римляне не готовы полностью покрыть аппетиты игрока.

В текущем сезоне во всех турнирах испанский вратарь провел 7 поединков.