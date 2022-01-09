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Лацио может арендовать Кепу уже этой зимой

Англия
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Испанец воссоединится с Сарри, с которым работал в "Челси"

Лацио может арендовать Кепу уже этой зимой

The Athletic / Автор неизвестен

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Римский "Лацио" заинтересован в подписании голкипера лондонского "Челси" Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает английское издание The Athletic.

Вероятный формат перехода - аренда. В 27-летнем футболисте заинтересован лично главный тренер "орлов" Маурицио Сарри - игрок и тренер ранее работали в "Челси".

В случае оформления сделки, "пенсионерам" придется взять на себя большую часть зарплаты Кепы, так как римляне не готовы полностью покрыть аппетиты игрока.

В текущем сезоне во всех турнирах испанский вратарь провел 7 поединков.

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В статье: Лацио (Рим) Челси (Лондон) Маурицио Сарри Кепа Аррисабалага
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Источник:
The Athletic

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