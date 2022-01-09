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Бернарду Силва: Гвардиола - совершенный тренер

Англия
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Игрок уважает своего коуча

Бернарду Силва: Гвардиола - совершенный тренер

Фото: VbetNews / Автор: неизвестен

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Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва дал комментарий о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле:

"Думаю, у Гвардиолы есть все необходимые качества. Он совершенный тренер. Я не буду называть имен, но мне попадались специалисты, которые были очень хороши в тактике, но плохо работали с людьми. Были и обратные примеры.

И я думаю, что главное достоинство Гвардиолы заключается в том, что он был игроком высокого уровня, что позволяет ему понимать наши чувства, но также и очень хорош в технических вопросах.

Конечно, всегда найдутся недовольные, ни одного тренера не поддерживают все 25 футболистов. Работать с раздевалкой – это непростое дело, тем более в команде, где большинство футболистов стоит 50-80 млн. Но ему удается держать таких игроков на скамейке на протяжении нескольких матчей, и проблем не возникает. Это доказывает, что он очень хорош в управлении раздевалкой", – сказал Силва.

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В статье: Манчестер Сити Бернарду Силва Пеп Гвардиола
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Источник:
A Bola

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