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Гордон - второй самый молодой автор гола в истории Ливерпуля
В возрасте 17 лет и 143 дней
Opta / Автор неизвестен
В рамках 1/32 Кубка Англии "Ливерпуль" уверенно обыграл "Шрусбери".
Счет в поединке открыл юный форвард "красных" Кейд Гордон. Таким образом, нападающий стал вторым в рейтинге самых молодых авторов забитого мяча в истории "Ливерпуля" - в возрасте 17 лет и 143 дней.
Лидером по данному показателю является Бен Вудберн - 17 лет и 45 дней. А третье место в этом списке принадлежит экс-нападающему и обладателю Золотого мяча Майклу Оуэну.
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Источник:Opta
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Комментарии (1)
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Степан Ставицкий (Энергодар)
09.01.2022 в 18:23
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