Гордон - второй самый молодой автор гола в истории Ливерпуля

В рамках 1/32 Кубка Англии "Ливерпуль" уверенно обыграл "Шрусбери".

Счет в поединке открыл юный форвард "красных" Кейд Гордон. Таким образом, нападающий стал вторым в рейтинге самых молодых авторов забитого мяча в истории "Ливерпуля" - в возрасте 17 лет и 143 дней.

Лидером по данному показателю является Бен Вудберн - 17 лет и 45 дней. А третье место в этом списке принадлежит экс-нападающему и обладателю Золотого мяча Майклу Оуэну.