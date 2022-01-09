  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гордон - второй самый молодой автор гола в истории Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гордон - второй самый молодой автор гола в истории Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

В возрасте 17 лет и 143 дней

Гордон - второй самый молодой автор гола в истории Ливерпуля

Opta / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 1/32 Кубка Англии "Ливерпуль" уверенно обыграл "Шрусбери".

Счет в поединке открыл юный форвард "красных" Кейд Гордон. Таким образом, нападающий стал вторым в рейтинге самых молодых авторов забитого мяча в истории "Ливерпуля" - в возрасте 17 лет и 143 дней.

Лидером по данному показателю является Бен Вудберн - 17 лет и 45 дней. А третье место в этом списке принадлежит экс-нападающему и обладателю Золотого мяча Майклу Оуэну.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Англии Ливерпуль Шрусбери Таун Гордон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Степан Ставицкий (Энергодар)
09.01.2022 в 18:23
Он просто в момент гола брал интервью у вратаря
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...