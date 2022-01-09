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Конте: Мы заслужили победу, в таких матчах нужно демонстрировать сильные стороны

Англия
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Коуч "шпор" высказался после кубковой игры

Конте: Мы заслужили победу, в таких матчах нужно демонстрировать сильные стороны

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте подвел итоги победы над "Моркэмом" в матче 3-го раунда Кубка Англии.

"Мы нацеливались на выход в следующий раунд и победили. Да, нам было явно непросто в первом тайме, мы пропустили со стандарта.

Мы заслужили победу, ведь в таких матчах нужно демонстрировать свои сильные стороны. Они защищались в 11 игроков. Это нормально для таких игр, но нам было важно найти правильное решение", – рассказал итальянский наставник.

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В статье: Антонио Конте Кубок Англии Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
BBC

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