Конте: Мы заслужили победу, в таких матчах нужно демонстрировать сильные стороны

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте подвел итоги победы над "Моркэмом" в матче 3-го раунда Кубка Англии.

"Мы нацеливались на выход в следующий раунд и победили. Да, нам было явно непросто в первом тайме, мы пропустили со стандарта.

Мы заслужили победу, ведь в таких матчах нужно демонстрировать свои сильные стороны. Они защищались в 11 игроков. Это нормально для таких игр, но нам было важно найти правильное решение", – рассказал итальянский наставник.