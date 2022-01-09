Монако и Аякс заинтересованы в подписании Эриксена

Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что Кристиан Эриксен заинтересовал ряд европейских клубов.

Среди претендентов на полузащитника источник называет "Монако", "Аякс", "Копенгаген", "Оденсе", а также ряд клубов чемпионата Англии.

Напомним, 29-летний датчанин расторг контракт с миланским "Интером" в декабре 2021 года и сейчас пребывает в статусе свободного агента.

Продолжить карьеру в Серии А игрок не может, так как после Евро-2020 Кристиану установили дефибриллятор, что противоречит правилам чемпионата Италии.