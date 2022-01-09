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Монако и Аякс заинтересованы в подписании Эриксена
А также ряд клубов АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что Кристиан Эриксен заинтересовал ряд европейских клубов.
Среди претендентов на полузащитника источник называет "Монако", "Аякс", "Копенгаген", "Оденсе", а также ряд клубов чемпионата Англии.
Напомним, 29-летний датчанин расторг контракт с миланским "Интером" в декабре 2021 года и сейчас пребывает в статусе свободного агента.
Продолжить карьеру в Серии А игрок не может, так как после Евро-2020 Кристиану установили дефибриллятор, что противоречит правилам чемпионата Италии.
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